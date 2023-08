Los puntos violetas en Ferrol estarán presentes en los principales espectáculos de las fiestas de verano

La concejala de Igualdad del Concello de Ferrol, Elvira Miramontes, se ha reunido este viernes 18 con las entidades Alvixe y Patronato Concepción Arenal para coordinar la instalación de puntos violetas en los espacios donde tengan lugar los actos festivos con motivo de las fiestas de verano de la ciudad.

La concejala ha señalado que “os puntos violetas son espazos de atención e información e axuda as vítimas de calquera tipo de agresión sexista, ademais dun lugar de sensibilización e visibilización das agresións sexuais nas festas”

«Nos entornos festivos danse moitas agresións que seguen normalizadas de xeito que non se conciben como abusos de poder, nin se consideran condutas intimidatorias. Aínda que se avanza na non tolerancia destas condutas é importante continuar co traballo de prevención e actuar cando ocorran» ha insistido.

“Queremos garantir que a cidadanía goce das festas nun contexto de seguridade, liberdade e igualdade, erradicando posibles estereotipos de xénero e calquera forma de violencia cara as mulleres”, ha manifestado la concejala.

Por tal motivo, la concejalía de Igualdad y Mujer instalará puntos fijos de atención (en los díass de conciertos más multitudinarios) con el objeto de dar respuesta rápida a las situaciones de violencia contra las mujeres y de información a la ciudadanía en general sobre esta problemática social, de los que se encargará una empresa.

Además, se instalarán puntos violeta itinerantes en los días de actividades menos numerosas, que serán atendidos por entidades relacionadas con violencia de género y con el trabajo de las mujeres en riesgo de exclusión social como son Alvixe (Asociación de Lucha contra la Violencia de Género) y Patronato Concepción Arenal.

Asimesmo, se recuerda que el Centro de Información a la Mujer permanecerá abierto de 9:00 horas a 14:00 horas para la información que se requiera.

Se adjunta el audio de la concejala de Igualdad, Elvira Miramontes