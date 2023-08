Abierto el plazo de presentación de las candidaturas al Premio Solidario Ciudad de Ferrol

La concejala de Política Social e Inclusión del Concello de Ferrol, Rosa Martínez, ha revelado que este jueves 17 de agosto se ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas al Premio Solidario Ciudad de Ferrol 2023 tras publicarse el miércoles la convocatoria en el BOP.

“Ata o 6 de setembro entidades sociais ou as persoas físicas que cumpran os requisitos establecidos nas bases poderán presentar as súas candidaturas para obtener este recoñecemento”. Las propuestas deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento de Ferrol. El objetivo de este reconocimiento es “premiar os esforzos de iniciativas e proxectos desenvolvidos no ámbito da solidariedade, a cooperación e o voluntariado” ha afirmado

Entre los criterios de valoración está el interés general y específico del proyecto, su carácter innovador, que favorezca la participación directa de las personas o entidades beneficiarias, que impulse dinámicas que apuesten por el auto desarrollo, que promueva la igualdad de género o su relevancia para colectivos con dificultades específicas, entre otras.

Martínez ha adelantado que “unha vez rematado o prazo de presentación de candidaturas, e emendados os posibles erros, terá lugar a constitución do xurado”. Estará formado por el alcalde o persona en quien delegue, que presidirá el jurado, un técnico municipal del área de Bienestar Social, un representante del Fondo Gallego de Cooperación y Solidariedad, tres representantes designados por la concejalía de Política Social e Inclusión entre las entidades no participantes y con las que el Ayuntamiento de Ferrol tiene firmados convenios de colaboración, un miembro de cada grupo político con representación municipal, un miembro de entidad ganadora del Premio Solidario del año anterior que fue la Asociación de Persoas Xordas, y un funcionario de la concejalía de Política Social e Inclusión que actuará como secretario

El importe máximo contemplado asciende a 10.000 euros y hay dos categorías: la primera, con una dotación económica anual de 6.000 euros, que premie la puesta en marcha, ampliación o continuación de proyectos solidarios y en el campo del voluntariado que se desarrollen en el ámbito del Ayuntamiento de Ferrol.

La segunda, con una dotación económica anual de 4.000 euros, que premie la puesta en marcha, ampliación o continuación de proyectos solidarios en el campo de la cooperación internacional y dentro del ámbito de la protección de los derechos sociales básicos (salud, educación, alimentación, hábitat y agua y saneamiento básico) de las personas y colectivos más vulnerables.

La concejala de Política Social e Inclusión aprovechó para “animar ás entidades a participar cos seus proxectos e seguir demostrando que Ferrol foi e é unha cidade solidaria”.