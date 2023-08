El Racing de Ferrol quiere reestrenarse en Segunda con una alegría en Elche

El Racing de Ferrol ya está camino de Elche donde oficializará su retorno a LALIGA Hypermotion, en un partido que se disputará este sábado, a las 22:00 horas, en el Estadio Martínez Valero.

Antes de subirse al autobús, comparecía en la primera rueda de prensa previa de esta temporada el entrenador racinguista, Cristóbal Parralo. En sus primeras palabras reconocía que la pretemporada “no ha sido fácil”, teniendo pocos efectivos en los primeros días de entrenamiento “y poco a poco los fuimos adaptando al equipo.”

En esta primera jornada de liga “ningún equipo está al 100%” y el estado de cada uno “lo dirá la competición”, por lo que espera que con el paso de las jornadas “todos los jugadores se pongan al nivel necesario.”

Sobre los refuerzos en esta temporada, Cristóbal Parralo afirmaba que había que “crecer en todos los aspectos”, como también en lo técnico-táctico, con la premisa de buscar jugadores en el mercado “que se adapten a nuestro sistema de juego, pero subiendo el nivel del equipo.”

Cristóbal Parralo le ponía la etiqueta de favorito al Elche en esta temporada en la categoría de plata “tras acabar compitiendo muy bien en los últimos partidos de la temporada pasada, a pesar del descenso”. Los fichajes que los ilicitanos han realizado “son muy top y nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la categoría”, pero espera que el Racing de Ferrol sea “competitivo”, sabiendo que en esta categoría “nadie perdona ante el error.”

Como es habitual en Cristóbal Parralo, hasta Elche viajarán todos los jugadores “y a la hora del partido se verá el equipo que sale al campo”, no queriendo dar pistas del posible once inicial, porque las “buenas costumbres no hay que perderlas, aquí ganamos y perdemos todos, somos una familia.”

En referencia a su equipo, el Racing de Ferrol “tiene que ser consciente de donde está” y tras ascender a la Segunda División el objetivo ahora es “quedarnos”, sabiendo que va a ser una temporada “larga y dura”, pero si consiguen el objetivo “el equipo estará mucho tiempo en la categoría.”

Cristóbal Parralo restaba importancia a la dureza del calendario en estas primeras jornadas, donde, tras la visita al Elche, volverán a jugar a domicilio ante el Real Oviedo y posteriormente se estrenarán en A Malata recibiendo al Sporting de Gijón. “En esta categoría hay que competir contra todos”, afirmaba.

Estado de Álvaro Giménez y la ficha de Pumar

Respecto al estado de Álvaro Giménez, el entrenador comentaba que querían desde el cuerpo técnico que “viene de un periodo de inactividad más largo que los demás y hay no hay que dar pasos para atrás.”

Y finalmente Pumar tendrá ficha en el equipo, algo que confirmaba el propio técnico, porque el jugador “no se merecía otra cosa que no fuese esto”. Desde que tuvo su lesión de larga duración “estuvo ayudando al equipo siempre y en pretemporada trabajó mucho”, por lo que tanto el cuerpo técnico como el director deportivo Carlos Mouriz tomaron esta decisión.

Incorporaciones en estas últimas semanas de mercado

Hasta el 30 de agosto el mercado de fichajes continúa abierto y Cristóbal Parralo afirmaba que el equipo todavía no estaba cerrado, pero siempre con una condición “y es que el jugador que venga queremos que lo haga para aportar.”

Mensaje a la afición

Cristóbal Parralo se alegraba de los datos de los más de 6.000 abonados con los que cuenta el club en estos momentos “y queremos que cada día sean más, porque necesitamos a nuestra afición, para así conseguir los objetivos que nos marquemos.”