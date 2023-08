Dispositivo especial de tráfico por mor do Felicia Pop de Limodre

Durante este fin de semana Limodre acolle o 25ª edición do Felicia Pop. Serán dúas xornadas ben intensas que requiren un grande esforzo organizativo e de coordinación, sobre todo en materia de tráfico. Neste sentido, o Concello de Fene, en coordinación coa AC Felicia, deseñou un dispositivo especial que comenzou o venres 4 ás 19:30 e que se manterá ata as 08:00h do domingo.

O máis destacado é o corte do tráfico de baixada na pista que enlaza o polígono do Vilar do Colo co parque da Hortiña, co obxectivo de reservar o carril dereito para aparcadoiro. A vía será só de subida ata as oito da mañá do domingo, algo que estará debidamente indicado e sinalizado.

Desta maneira, as persoas con entrada que veñan desde o polígono non poderán atallar, senón que deberán coller a vía rápida Ares-Mugardos e saír na rotonda da Armada para tirar logo cara a Limodre. Iso si, cando marchen poderán subir polo carril libre da estrada regulada, que desemboca ao pé da base de Salvamento Marítimo.

O resto de accesos estarán abertos con normalidade, aínda que estará prohibido aparcar na rúa Campanario e en todo o trazado sen arcén do Camiño Grande, así como noutras pistas da zona. Para facilitar as cousas, a organización marcou a pista polideportiva de Limodre como espazo de estacionamento para autocaravanas e, nesa mesma zona, reservarase parte da beiravía como parada provisional de taxis. As acampadas acomodaranse no campo de fútbol, situado a escasos cen metros do festival.

O Concello colabora coa asociación Felicia no deseño do plan de regulación do tráfico e, ademais, durante os dous días a Policía Local patrullará a zona en distintos momentos para verificar o funcionamento do dispositivo, no que tamén botará unha man a agrupación local de Protección Civil. Canda a cooperación en materia de seguridade, o Concello tamén ofrece apoio económico, por medio dun convenio nominativo por valor de 11.000 euros para a celebración dun evento musical que reunirá centos de asistentes durante estes dous días.

No cartel de hoxe sábado actúan Bule, Espiño, Blood Filloas, Ian Kay, Les Lullies e, como remate, os DJ Mr. Klin e Pepe Kubrick.