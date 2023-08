Editorial-El ascensor del aparcamiento del Cantón, ¿una inocentada?

“El aparcamiento público de la plaza de España en Santa Cruz carece de accesibilidad. Desde hace años, el Ayuntamiento capitalino, a través del área de Servicios Públicos, viene reclamando al concesionario que acometa la obra necesaria para instalar un ascensor que permita a las personas con movilidad reducida acceder al parking de forma segura, sin tener que hacerlo por la misma rampa que lo hacen los coches”.

Sí, esa noticia no se refiere a Ferrol, claro está, pero es muy actual, de finales del pasado mes de junio, y está muy relacionada con lo que ocurre en nuestra ciudad y concretamente con el aparcamiento de la Plaza de la Constitución, en la zona del Cantón de Molíns.

Un aparcamiento que se anuncia señalando que “cuenta con 386 plazas destinadas a rotación de vehículos y abonos”, no se dice que la estrechez de la zona dedicada a cada vehículo es tan estrecha que a veces a los ocupantes de un vehículo les cuesta salir de él, ya que las puertas tropiezan con los dos que estan aparcados a ambos lados. No se dice que no hay ascensor lo que obliga , como en la noticia que inicia el comentario, a que las personas con movilidad reducida , al no poder utilizar las escaleras, tengan que hacerlo por la rampa.

El anterior edil de urbanismo dijo dos cosas “a enmarcar”. Que se estaba estudiando la forma de lograr una cuotas bonificadas para los residente y personal de establecimientos en la calle de la Iglesia. Podría hacerse, máxime cuando la empresa anuncia que dispone de 386 plazas. Y en torno al ascensor…que había solución , porque incluso existía una reserva de crédito en “las cuentas” municipales después de un acuerdo plenario, una partida aprobada en los presupuestos del año 2021 que “no se sabe el porqué” no se llevó a efecto, debió quedar en el “baul de los recuerdos” como el de Concha Piquer. ¿O hubo otras razones que no se dieron a conocer a la ciudadanía?..

Y al final..ni lo uno ni lo otro, aunque de lo uno habrá editorial aparte.

No se le pueden pedir “peras al olmo”, no se le puede exigir a la nueva corporacion, que lleva en su labor mes y medio, que solucione a la vez todos los problemas de la ciudad, que son muchos aunque vamos viendo como en cada comision de gobierno se adoptan acuerdos positivos para cumplir lo prometido, pero si recordarle los dos temas, la posible rebaja en los abonos, tema a consensuar con la adjudicataria del Parking, y la instalación del ascensor. Y si en esto segundo la empresa no cumple pues a sancionar, como en Santa Cruz de Tenerife.

Por cierto, del ascensor del aparcamiento municipal del mercado de A Magdalena…como decían Tip y Coll..” otro día hablaremos del gobierno”.

Mientras…no queda más remedio que reconocer que el ex-edil de urbanismo les contó “un cuento” a los miembros de la asociación de vecinos A Magdalena, que se preocuparon por resolver esos temas, como varios más de la calle de la Iglesia a los que supo responder “en la obra de la calle de la Iglesia no se mueve ni una coma”. Coma que parece se mueve con el nuevo gobierno local…taunque aprovechada por algunos dobermans , que aun quedan, tras las pasadas elecciones municipales y que no se cansaron durante esa campaña de embarrar y embarrar, algo vergonzoso.