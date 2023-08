Fiestas y actos en la zona norte en la primera quincena de agosto

Ofrecemos una pequeña selección de los principales actos y fiestas que se desarrollarán en la primera quincena de agosto en concellos de la zona norte y que iremos incrementando.

A CAPELA

—-Fiestas en honor a Nosa Señora das Neves

Viernes 4 de agosto, comienza la fiesta con la celebración de una gran verbena a cargo de Aixa Romay y disco móvil con Dj Federato.

Sábado 5, en esta jornada habrá misas a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas. A continuación los presentes podrán disfrutar de la sesión vermú con la orquesta Montreal, que también será la encargada de poner la nota musical en la verbena de la noche, en una velada que además contará con la presencia la orquesta New York.

Domingo 6, a las 13.10 horas se oficiará la misa solemne que dará paso a la sesión vermú amenizada por el grupo Antha.

Llegada la noche el citado grupo musical y la orquesta Los Satélites harán disfrutar con su música al público asistente a la verbena fin de fiesta.

EN ARES

—-Fiestas en honor a San Roque

Viernes 4 de agosto, en esta primera jornada de fiesta habrá juegos e hinchables para los más pequeños a partir de las 17.00 horas. A las 9.30 horas comenzará la Fiesta del Langostino, evento gastronómico que estará amenizado por Os Pimos.

Sábado 5, los festejos comenzarán a las 10.00 horas con dianas y alboradas a cargo de la banda de gaitas Ría de Ares. A las 11.00 horas se disputará la XXX Milla Urbana en el paseo marítimo.

A las 19.00 horas la charanga Charandonga animará las calles de la villa y a las 23.00 horas dará inicio la verbena amenizada por la orquesta Furia Joven.

Domingo 6, a las 10.00 horas una tirada de bombas de palenque anunciará el inicio de los festejos. A las 12.30 horas se celebrará la misa solemne en honor a San Roque, cantada por el coro parroquial, y acto seguido tendrá lugar la procesión, acompañada por el grupo de gaitas Aresán. Al finalizar habrá baile regional con el grupo Areas do Mar, que dará paso al reparto de las bolsas de uvas.

A las 22.30 horas dará inicio la verbena con el grupo América de Vigo.

A las 00.00 horas habrá una gran sesión de fuegos de artificio.

—-Milla Urbana

Nueva edición de la XXXI Milla Urbana, carrera de atletismo que se disputará el sábado 5 de agosto y que estará formada por diversas categorías con distintas distancias a completar.

Tendrá lugar en el Paseo Marítimo de la villa y se disputará desde las 11.00 horas con la salida de los participantes prebiberones. A continuación, tomarán la salida de forma escalonada el resto de atletas participantes en función de su categoría. El precio de las inscripciones será de 1 €.

—-En Lubre, fiesta de la Virgen del Rosario y del Percebe

Durante los días 12, 13 y 15 de agosto se celebrará en la parroquia de Lubre, la fiesta religiosa en honor a Nosa Señora do Rosario y una nueva edición de la Festa do Percebe, evento este último que se llevará a cabo durante la primera jornada de festejos.

Sábado 12, a partir de las 18.00 horas dará inicio la XVI Festa do Percebe, donde los asistentes podrán degustar este crustáceo a precios populares, y deleitarse con la música del grupo de gaitas Trouleada.

Llegada la noche, a las 22.00 horas, los grupos Jaque y Antha amenizarán la verbena.

Domingo 13, a las 23.00 horas comenzará la verbena con DJ Federato y la orquesta París de Noia.

Lunes 15, por la mañana el grupo Trouleada animará la alborada y a las 12.30 horas se oficiará la misa solemne con procesión y al finalizar tendrá lugar una gran sesión de fuegos de artificio para poner el broche final a estas fiestas.

EN AS PONTES

—-Fiestas en Ribadeume

La parroquia de Ribadeume, celebra los días 12, 13 y 15 de agosto, las fiestas en honor de Santa María y San Roque. Los vecinos de esta parroquia y sus visitantes, podrán disfrutar de las verbenas y participar en los actos religiosos programados.

Sábado 12, a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne seguida de la sesión vermú con el trío CQC. La verbena estará animada por el citado trio y por el grupo Galia.

Domingo 13, a las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne, seguida de la sesión vermú con el dúo Caramba, que también animará la verbena de la noche junto al grupo Los Coleguitas.

Martes 15, la sesión vermú estará animada por el dúo Caramelo.

EN CABANAS

—-Mercado de segunda mano

El Concello de Cabanas anuncia la celebración del mercado de segunda mano, que tendrá lugar los días 5 y 6 de agosto a lo largo del paseo da Madalena.

Las personas interesadas en participar podrán instalar sus puestos directamente, sin necesidad de inscripción previa ni reserva de espacio, cumpliendo la normativa municipal, que establece, entre otras, la necesidad de respetar los accesos al Pinar y otros elementos de mobiliario urbano como bancos o papeleras, así como la prohibición expresa de estacionar vehículos sobre el paseo Marítimo.

—-Fiestas en Laraxe

Lunes 7 de agosto, comienzan las fiestas en Laraxe con la celebración de la misa solemne en honor a San Mamede a las 13.00 horas.

Jueves 10, a partir de las 8.30 horas, alboradas a cargo del grupo de gaitas Troleada de Ares y a las 13.00 horas se oficiará la misa en honor a San Lorenzo. A continuación el grupo Fusión amenizará la sesión vermú, y llegada la noche la verbena junto al grupo Assia.

Viernes 11, a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne en honor la Corpus Cristi y al finalizar los actos religiosos dará comienzo la sesión vermú con el grupo Mar D’Arousa.

Finalizan las fiestas con la celebración de una gran verbena con el grupo Mar D’Arousa y la orquesta Solara.

EN CARIÑO

—–Fiestas del Carmen en Sismundi

Sábado 5 de agosto, comienzan las fiestas en honor a la Virgen del Carmen con una gran tirada de 21 bombas de palenque.

Domingo 6, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne con procesión, seguida del pasacalles a cargo de la banda San Xiao do Trebo. Al finalizar los actos litúrgicos, comenzará la sesión vermú a cargo del dúo En Clave de ti, formación que también será la encargada de amenizar la verbena de la noche.

Lunes 7, por la mañana saldrá el pasacalles con gaiteiros y a partir de las 12.30 horas se celebrará la Gran Xira Campestre.

a las 21.30 horas, gran verbena a cargo del dúo Crazzy.

EN CEDEIRA

—-Fiesta del Percebe

Fiesta gastronómica dedicada a este apreciado crustáceo que tendrá lugar el sábado 5 y el domingo 6 de agosto en la villa de Cedeira. Los asistentes a esta fiesta podrán degustar a partir de las 12.00 a las 17.00 horas unos deliciosos percebes a precios populares en la carpa instalada para la ocasión en el puerto pesquero.

Esta fiesta gastronómica está considerada como una de las más importantes de la localidad y tiene al percebe como protagonista indiscutible. Cada año el gobierno local junto a la Cofradía de Pescadores organizan este evento al que acuden cientos de personas para degustar este delicioso crustáceo en la carpa que se instala para la ocasión en el puerto pesquero. Además de percebes, los comensales pueden tomar raciones de pulpo y empanada.

—- «Discalz@s polo Festival»

El veterano evento musical «Discalz@s polo Festival» celebra este sábado, día 5, una nueva edición en la plaza el Floreal, con entrada gratuita. Habrá sesión vermú y actuaciones nocturnas, la primera a partir de las 12.45h a cargo de Pastelón de Ferreñas y Quinkillada. InfoLogic abrirá los conciertos de la noche a partir de las 22.00h, dando paso después la Hijas de Cassandra, Familia Caamagno y TanDuB, en una noche que promete prolongarse más allá de las tres de la mañana.

—-Fiestas de San Román

Sábado 5 de agosto, comienzan las fiestas a las 13.30 horas con la celebración de la misa solemne en honor a San Román, seguida de la sesión vermú a cargo del trío Antha.

Por la tarde, a las 18.30 horas, se disputará el partido de fútbol de solteros contra casados en el Estadio Olímpico de San Román, seguido de la entrega de trofeos. Llegada la noche, gran verbena a cargo del trío Antha y el grupo Origen.

Domingo 6, a las 13.30 horas se oficiará la misa solemne en honor al santo cantada por la Coral Eixil de Cedeira, seguida de procesión. Al finalizar, tendrá lugar la actuación de baile del grupo Street Dance School, que dará paso a la sesión vermú a cargo del trío Manhattan. A continuación, sesión de tarde con Dj Brunookavvi.

—-Travesía a nado de la Ría

El domingo 6 de agosto celebración de una nueva edición de la Travesia a Nado Ría de Cedeira. El evento deportivo dará inicio a partir de las 18.30 horas y los participantes harán un recorrido de distancias de 50 metros a 1.500 metros.

El precio de las inscripciones será de 5 € para todas las edades.

—-XX Certamen de Bandas de Música “Villa de Cedeira”.

El evento se desarrollará el domingo, día 6, a partir de las 18.30h, en el parque de Floreal. Las bandas de Visantoña (Santiso, A Coruña) y Lourenzá (Lugo) actuarán junto con la anfitriona, la local Banda “Vila de Cedeira”, de ancha trayectoria y calidad reconocida. Las formaciones realizarán en primer lugar un pequeño desfile por la plaza y las actuaciones comenzarán a las 19.00h.

—-Fiestas patronales en honor a la Virxe do Mar

Fiestas patronales que se celebran en honra a la patrona de los marineros, Nosa Señora do Mar. Desde el día 11 al 17 de Agosto vecinos y visitantes podrán disfrutar de un variado programa lúdico-festivo lleno de actuaciones musicales.

Viernes 11 de agosto, durante esta jornada, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar la Carreira Popular de Cedeira. A las 20.00 horas se procederá a la lectura del pregón y tendrá lugar el Entroido de Verán en la Praza Roxa. Para finalizar, a las 22.30 horas, los asistentes podrán disfrutar con la música de la Disco Móvil Eme Music y de la fiesta de la espuma.

Sábado 12, a las 23.00 horas la Praza Roxa acogerá la actuación de la orquesta Furia Joven.

Domingo 13, la Banda de Gaitas de Ortigueira será la encargada de amenizar el pasacalles y la sesión vermú a partir de las 13.00 horas.

Llegada la tarde, a las 16.00 horas, comenzarán los Xogos Populares en el Paseo da Mariña y a las 22.30 horas la orquesta Los Satélites animarán la verbena.

Lunes 14, a las 20.00 horas saldrá el pasacalles a cargo de A Danza dos Paxaros y a las 22.30 horas tendrá lugar en la Praza Roxa la verbena a cargo de los grupos Atenas y Galia.

Martes 15, el gran día en honor a la patrona comenzará, a las 12.00 horas, con la oración de la misa solemne cantada por la Coral Virxe do Mar, seguida de la sesión vermú amenizada por la Banda de Música Vila de Cedeira.

A las 20.00 horas, la Plaza do Floreal, acogerá el circo rúa a cargo de Glamping y a las 21.00 horas la actuación itinerante de Fanfarria Taquikardia. A las 22.30 horas, verbena a cargo de la orquesta Fania Blanco Show y el grupo Claxxon y a las 00.00 horas fuegos de artificio.

Miércoles 16, en esta jornada los presentes podrán disfrutar, a las 11.00 horas, de la celebración de la misa solemne, seguida de la tradicional procesión marítima.

A las 20.00 horas se podrá disfrutar de un espectáculo de circo danza de la mano de Kaldi. A las 23.00 horas, tendrán lugar las actuaciones de Mercedes Peón – Xira Ingrávida y Mondra.

Jueves 17, durante todo el día se llevará a cabo la tradicional xira. A partir de las 22.30 horas, verbena de la orquesta Foliada D´Ases en la Plaza Roxa.

EN FENE

––Felicia Pop

Durante los días 4 y 5 de agosto se celebrará en Fene el Festival Felicia Pop que contará con un cartel extenso los dos días.

Viernes 4, en esta jornada actuarán a partir de las 21.10 horas:

– Grampoder- Enamorados- Doctor Divago- The Oddballs- Dj Turista 78

– Dj Angel Snap!!

Sábado 5, el segundo día del festival actuarán:- Bule- Espiño- Blood Filloas- Ian Kay- Les Lullies- Dj Mr Klin – Dj Pepe Kubrick.

EN FERROL

—-Actuaciones musicales en la zona de A Magdalena

El cantante Moss será el encargado de abrirlas en la tarde de este martes, día 1, en la calle Dolores. Y el día 2 actuarán Los Eternos, en la calle Magdalena, y The Rock Legend en la calle Real.

El jueves 4 DLO en la calle Magdalena, el viernes 5 Cabrita Blue en la misma calle. El martes 8, Tania en la calle Dolores, el miércoles 9 doble actuación con Anabel Alegre y Foli Lamas en la calle Magdalena y Nuevo Plan en la Real, el jueves 10 Zest en la calle Magdalena, donde también actuará A Pelo, tributo a Platero y yo.

El martes 15 Susana Adalid tocará en la calle Dolores, Quant y Superglú lo harán el miércoles 16 en la calle Magdalena y en la Real respectivamente, mientras que el protagonista del jueves 17 será Tiquismiquis en la calle Magdalena. Lourés Blues Band se encargarán de cerrar la semana también en la calle Magdalena.

El martes 22 Bea García llevará su música a la calle Dolores, el miércoles 23 será Dévalo, en la calle Magdalena, en la misma calle en la que el jueves 24 estarán Malditos Pendejos.

Irene Amador actuará en la calle Dolores el martes día 29, Coke Couto lo hará el miércoles 30 en la calle Magdalena y Baluarte cerrará este ciclo el jueves 31 en esta calle.

En la calle Pardo Bajo actuarán durante tres sábados del mes de agosto: el día 5 lo hará Lunicos, el día 12 Mercado de Rosen y el día 19 Tacón Gitano. Y en la calle Alegre en Canido el sábado 12 habrá también una actuación.

—-Equiocio

Equiocio vuelve al entorno de As Cabazas desde este viernes, día 4 al domingo, día 6, , sin fallar a su cita anual con la competición y con los actos sociales y culturales.

Esta edición “es la más importante del concurso” desde que está en su actual ubicación, en la que volverá a haber una amplia representación de jinetes portugueses, aunque con la novedad en la calidad al limitar la participación a 250 caballos.

Como es habitual en estas últimas ediciones, Equiocio también potencia otras actividades como son los bautismos de surf o actividades para la juventud “en las que se han llenado todas las plazas”, como también es un “referente” de ocio y turismo familiar, con actuaciones musicales.

—-Fiestas en San Román de Doniños

Miércoles 9 de agosto, comienzan las fiestas patronales a partir de las 08.00 horas con pasacalles, dando paso a las 13.00 horas a la misa solemne con procesión.

A las 14.00 horas se celebrará la sesión vermú con el grupo La Bamba y desde las 22.30 horas la verbena con el grupo La Bamba. También se llevará a cabo el festival The Party.

Jueves 10, a las 14.00 horas dará inicio la sesión vermú con Claudia, que se prolongarán hasta el fin de tarde. Habrá paella gratis para los asistentes

EN MAÑÓN

—-Música Soulpores

Viernes 4 de agosto, comienza una nueva edición del Ciclo de Música Soulpores con la actuación de los grupos The Duellist y The Soulers.

Viernes 18, en esta jornada actuarán Bregadiers y Galifun Brass.

Viernes 25, finaliza el ciclo con las actuaciones de Paty Lesta & The Hits y Cachas & Cousins.

—-Estaca Rock Fest»

El evento «Estaca Rock Fest» tendrá lugar en el Puerto de Bares el viernes, día 11.Participan los grupos “The New Suspenders”, “Plan de Molde” y”Punta Norte”

EN MIÑO

—-Nueva edición de Lara Facu

Los días 4 y 5 de Agosto la localidad de Miño acoge la celebración de este festival que conjuga música y arte. El festival contará con un cartel formado por grupos de música indie independiente.

Las actuaciones musicales serán la siguientes:-Fillas de Casandra-La URSS-Medalla-Sandré-Las Odio-Exxasens-Ezpalak-True Mountains-Ella La Rabia-MT-Morgen-Bestas-Amoebo-Señora DJ.

El precio de las entradas será desde 25 euros.

—–Feira da cebola chata

El domingo 6 de agosto se celebra una nueva edición de la Feira da Cebola Chata de Miño e Mercado Tradicional e, dará comienzo a las 10.00 horas con la apertura del mercado tradicional de cebola chata de Miño, hortalizas y frutas, y del Mercado de Artesanía. A las 10.30 horas, habrá una exposición de colección de carteles, a las 11.00 horas, Os Xogos do Paparrubio.

A partir de las 13.00 horas tendrá lugar la degustación gratuita de mini hamburguesa Chata de Miño y de Harmonía de Cebola Chata de Miño con vinos IXP Terra de Betanzos. Para la degustación habrá que recoger los tíckets en el punto de venta del concello.

A las 13.30 horas, sesión vermú a cargo de Manuel Manquiña con Los Fabulosos Weekend y a continuación dará inicio el xantar con churrasco y hamburguesas.

Por la tarde a partir de las 18.00 horas, Os Xogos do Paporrubio, a las 19.00 hora, Obradoiros de enrestrado de cebollas y de cestería, a las 19.30 horas, venta de raciones de empanadas variadas de cebolla Chata de Miño y al las 20.30 horas, Fin de fiesta con la actuación musical de Press Vicius and Black Mamba y The Artificieros.

—-Frionorostro Festival

Sábado 12 de agosto, dará comienzo una nueva edición del Frionorostro Festival a las 12.30 horas con Xabier Longueirón, música para niños y niñas.

A las 18.30 horas se representará el espectáculo O Autoestopista Intergaláctico (artista de circo, malabares y clow) y a las 19.30 horas, Circus Magníficus (juegos y talleres).

A las 21.00 horas darán inicio los conciertos de Leira, Superglú,The Arficieros y Dj Pablo Wey.

Domingo 13 a las 12.00 horas comenzará el espectáculo de magia con Magic Mateo y a las 13.00 horas tendrá lugar la sesión vermú con Néstor Pardo.

A las 19.30 horas, espectáculo de malabares y clown con Guillermo Solo.

A las 21.00 horas darán comienzo los conciertos de Big Band Theory, Tandub, Bestas y Dj Pablo Wey.

EN MOECHE

—-Fiestas en Labacengos

Sábado 12 de agosto, comienzan las fiestas de Santa María en la parroquia de Labacengos, a las 13.30 horas con la celebración de la misa solemne. Al finalizar habrá sesión vermú a cargo de la orquesta Alabama, que también será la encargada de poner la nota musical en la verbena de la noche acompañada del trío Xtra.

Domingo 13, en esta jornada los asistentes podrán acudir a las 14.00 horas a la misa solemne en honor a Santa María, seguida de la sesión vermú amenizada por el dúo Acherizaz, que será el encargado de poner el broche final a estas fiestas en la verbena. Durante la sesión vermú habrá pinchos gratis para todos los asistentes.

EN MONFERO

—-Fiestas en San Fiz

Martes 1 de agosto, la primera jornada festiva comenzará con el gran disparo de bombas de palenque. A las 13.00 horas se celebrará la misa solemne, seguida de la procesión acompañada por el Grupo Folclórico Virxe da Cela. Al finalizar los actos litúrgicos, tendrá lugar la sesión vermú a cargo del grupo Fussion, formación que también amenizará la verbena de la noche junto a la orquesta Panamá.

Miércoles 2, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne con procesión, dando lugar a la sesión vermú con el grupo Alaska.

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, los más pequeños disfrutarán con una gran Fiesta Infantil con hinchables gratis y cañón de espuma. El grupo Alaska y la orquesta El Combo Dominicano serán los encargados de poner la nota musical en la verbena.

Jueves 3, en este último día festivo se podrá participar en la misa solemne de las 13.00 horas y disfrutar con la sesión vermú a cargo del grupo Alma Latina, formación que además pondrá música a la verbena fin de fiestas junto a la orquesta Panorama.

EN MUGARDOS

—-Festa do Marisco

Durante el sábado 5 de agosto los mugardeses celebran una nueva edición de la Festa do Marisco. Desde las 13.00 horas y a lo largo de la jornada los asistentes podrán degustar mejillones, navajas, cigalas y churrasco con pan y chorizo. La música correrá a cargo de Jorge Latino que amenizará la sesión vermú a partir de las 14.30 horas y Alejandro Caribe que pondrá la nota musical a partir de las 22.00 horas.

EN NARÓN

—-En Sedes

Jueves 3 de gosto, comienzan las fiestas de San Estevo de Sedes, por la mañana con dianas y alboradas. A las 13.30 horas se oficiará la misa solemne en honor al santo, seguida de fuegos de artificio. Al término de los actos se llevará a cabo la sesión vermú con el grupo Jaque, formación que también amenizará la verbena de la noche junto a la orquesta Cinema.

Viernes 4, por la mañana dianas y alboradas, dando paso, a las 13.30 horas, a la misa solemne con fuegos de artificio. El grupo Pasión animará la sesión vermú y también la verbena de la noche junto a la orquesta Dimensión.

Sábado 5, la última jornada festiva comenzará con dianas y alboradas y desde las 14.30 horas tendrá lugar la sesión vermú larga con pinchos gratis a cargo del dúo Acheriza2 y un Dj.

—-En el Val

Viernes 4 de agosto, comienzan las fiestas de O Val, en honor a la Virxe das Neves a 22.30 horas con la oración de la misa solemne de las 12.30 horas que dará paso a la sesión vermú con el grupo Jaque, que además animará la verbena de la noche junto a la orquesta Olympus.

Sábado 5, a las 12.30 horas se oficiará la misa solemne que dará paso a la sesión vermú con la orquesta Galaxia, formación que además amenizará la verbena junto a la orquesta Marbella.

—-VII Trishark en Xuvia

Nueva edición de este evento deportivo de triatlón que reunirá a numerosos participantes de todas las edades.

El VII Trishark se llevará a cabo en el Paseo Marítimo de Xuvía en la jornada del sábado 5 de agosto y comenzará a las 18:30 horas con la salida de los participantes de la prueba popular en la modalidad masculina.

La prueba popular estará formada por un circutiro de natación de 750 metros, un circuito ciclista de 18 kilómetros y un circuito de atletismo de 5 kilómetros, mientras que la prueba clasificatoria del Campeonato de España comprenderá un circuito de natación de 750 metros, un circuito ciclista de 22 kilómetros y un circuito de atletismo de 5 kilómetros.

El precio de las inscripciones será:

-Prueba Cto. de España; 30 euros

-Prueba popular; 18 euros (juveniles gratis)

—-En Doso

Miércoles 9 de agosto, en la primera jornada de las fiestas de San Lourenzo de Doso, habrá pasacalles a cargo de un grupo de gaiteiros, finalizando en el local social donde habrá pinchos para todos.

Jueves 10, comienza la jornada con dianas y alboradas a las 08.00 horas y a las 13.30 horas se oficiará la misa solemne con procesión. Al finalizar el acto litúrgico, habrá una gran descarga de bombas de palenque, dando paso a la sesión vermú a cargo del grupo Jaque. A las 17.00 horas habrá juegos para niños y niñas y desde las 23.00 horas verbena con el citado grupo Jaque y con la orquesta Cinema.

Viernes 11, a las 08.00 horas comenzará la última jornada con dianas y alboradas. A las 13.30 horas se celebrará la misa solemne en honor al Santo seguida de procesión y descarga de bombas de palenque. Al finalizar, comenzará la sesión vermú a cargo del grupo Pasión. A las 17.00 horas comenzarán la juegos para niños y niñas y por la noche, desde las 23.00 horas, el grupo Pasión y Carpe Diem animarán la verbena.

Sábado 12, a las 08.00 horas habrá dianas y alboradas y a las 14.00 horas tirada de bombas, que dará paso a la sesión vermú con la formación Carpe Diem y un DJ.

—-Gulliver Fest.

Los próximos días 11, 12 y 13 de agosto se celebra el Gulliver Fest, en el Área Natural Muíño do Pedroso – Camping Río Xuvia. El programa de actividades incluye charlas viajeras, talleres, conciertos, actividades infantiles, una zona de lectura y literatura, zona camper y acampada, actividades de yoga y un largo etcétera.

Viernes 11

10:00; Apertura Zona Camper y Autocaravanas

16:00; Apertura Festival

16:30; Taller Upcycling con Longa Vida

18:00; Escenario Campercover Charla Viajera:Pendiente

19:00; Escenario Campercover Taller Bushcraft por Worknature

22:30; Dj Imar (Funk, Soul, R&B,….)

Sábado 12

09:00; Carrera de orientación

09:30; Yoga

10:30; Escenario Campercover Charla viajera:Pendiente

11:10; Escenario Campercover Paula Belenda: Cóntoche como facer unha gran aventura

12:00; Apertura Mercado y Biblioteca

12:30; Escenario Campercover Teatro sobre ruedas

13:30; Concierto Sr X

15:00; Escenario Campercover Presentación Camper Cover

15:30; Escenario Campercover Presentación Barvantia

16:30; Escenario Campercover Teatro sobre ruedas

17:00; Crea Chapa del Gulliverfest

18:00; Escenario Campercover Africalanders, 12 Meses Por África En 4×4 y Transporte Público

19:00; Escenario Campercover Charla Viajera:Pendiente

20:00; Llegada Gulliver y Concerto: Bulbalkan

20:40; Escenario Gulliver Foto de Familia con Gulliver

21:00; Escenario Gulliver Concerto: Arima Soul

22:30; Escenario Gulliver La Duendeneta

23:00; Escenario Gulliver Concerto: Alademoska

00:30; Escenario Gulliver La Duendeneta

Domingo 13

09:30; Yoga

10:30; Escenario Campercover Charla viaeira: Pendente

11:10; Escenario Campercover Charla viajeira: Pendente

11:30; Juegos populares

12:30; Escenario Campercover Teatro sobre ruedas

13:30; Competicion Juegos populares

14:30; Escenario Gulliver Trópico de Grelos

15:00; Escenario Gulliver Concierto: Xoubas

16:30; Escenario Gulliver La Duendeneta

17:00; Escenario Gulliver La Ganga Cale´

19:00; Escenario Gulliver La Duendeneta

–Fiestas en Santa María de Castro

Domingo 13 de agosto, comienza el primer día de fiesta en honor a Santa María en la parroquia de Castro, a las 18.00 horas con juegos para los más pequeños, y a las 20.00 horas, gran chorizada popular. Por la noche se celebrará la verbena a cargo de la orquesta New York y el grupo Origen.

Lunes 14, por la mañana tirada de bombas de palenque y a las 13.30 horas se oficiará la misa solemne en honor a Santa María. Al finalizar los actos litúrgicos, sesión vermú a cargo del grupo Jaque. Durante la jornada recorrerán la parroquia los gaiteiros.

Por la noche, gran verbena con el grupo Jaque y la orquesta Finisterre.

Martes 15, la última jornada de fiesta dará comienzo con la tirada de bombas de palenque, a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne, y a continuación tendrá lugar sesión vermú con el grupo Punto Clave, la charanga Louband y un Dj.

EN NEDA

—-Programa “Miúdo Verán”

El Ayuntamiento de Neda activa este año una nueva edición del programa “Miúdo Verán” y regresa con teatro, música, magia y cine, con la elección descentralizada de los escenarios, como es su filosofía.

El programa cuenta con el patrocinio del programa Cultura en el Camino de la consellería de Cultura.

Este jueves 3 de agosto da comienzo en el parque do Principiño, con el espectáculo de títeres “The Show Moscón” de la compañía Galitoon

A la semana siguiente, jueves 10, el paseo marítimo de Xuvia alberga el concierto de Os Xabatos, liderado por Juanillo Esteban, la mítica voz de Xabarín.

El jueves 17 el programa se traslada al campo dos Subarreiros, donde el mago Martín Camiña ofrece su espectáculo “Ilusións sen azucre industrial”.

Finalmente, el jueves 24, proyección de “Tadeo Jones” en la pista deportiva de Casadelos.

Las tres primeras actividades darán comienzo a las 20:00 horas, mientras que la última se celebra a las 22:00 horas. En todos los casos, con entrada libre y gratuita.

EN ORTIGUEIRA

—-Festival de Habaneras

Durante la jornada del viernes 4 y sábado 5 de agosto, Ortigueira se llenará de música con la celebración de una nueva edición delFestival organizado por la Asociación Festival Habananeras e Canción Mariñeira en colaboración con el concello de Ortigueira. Los asistentes podrán disfrutar a lo largo del día de la actuación de diversas agrupaciones musicales.

Viernes 4, a las 20.00 horas saldrá el pasacallesa cargo del grupo Rueiro.

Sábado 5, a las 13.00 horas tendrá lugar el concierto de Julio Dávila, a las 14.00 horas habrá pasacalles y a las 19.00 horas se llevará a cabo el desfile de época.

A las 20.30 horas comenzará el festival que contará con la participación de:

-Grupo Berce de Ortigueira

-Rondalla de Cedeira

-Coral Polifónica de Cariño

-Coral Endesa de As Pontes

-Coral Polifónica de Ortigueira

Durante el festival se entregará el galardón “O son dunha vida”.

A las 23.00 horas tendrá lugar el concierto Son al Son con Raquel Capote.

—-En Mera, fiestas en honor a la Virgen del Carmen.

Sábado 12 de agosto, Día da Xira. comenzará la jornada con la xira campestre en el lugar de la Isla de Mera con sardinas y churrasco, amenizada por los gaiteiros de la Escola de Gaitas de Ortigueira.

A partir de las 22.00 horas, el trío Karma y Dj Pana pondrán música a la verbena.

Habrá hinchables para los más pequeños de la casa durante la verbena.



Domingo 13, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor a la Virxe do Carme, acompañada por la Coral de Espasante. A las 14.00 horas, la sesión vermú estará a cargo de CQC.

—-Dia do socio de Pousadoiro

El Día do Socio de Pousadoiro tendrá lugar en el Centro Cultural O Noso Lar los días 11 y 12 de agosto.

Viernes 11, a las 22.00 horas actuará la formación Caribe.

Sábado 12, a las 18.00 horas se celebrará la misa para los socios difuntos, seguida de la actuación de la charanga NBA. A las 20.00 horas habrá churrascada y a las 22.00 horas comenzará la actuación del dúo Maracuyá.

—-Canción de tasca en Espasante

Nueva edición, la XVI, del evento musical Canción de tasca que tendrá lugar en Porto Espasante, en la jornada del sábado 12 de agosto,

Los asistentes a esta jornada podrán disfrutar de la música en directo de diversas formaciones a partir de las 12.00 horas, que comenzarán su recorrido por los locales hosteleros.

EN PONTEDEUME

—XXXIV Festival Internacional de Folclore

La Plaza de San Roque de Pontedeume acogerá los días 4 y 6 de agosto una nueva edición del Festival Internacional de Folclore, organizado por la Asociación Folclórica y Cultural Orballo. Los asistentes al evento podrán disfrutar durante estas jornadas con las actuaciones folclóricas de compañías de danza nacionales e internacionales.

EN VALDOVIÑO

—-«Escenarios paralelos»

El Ayuntamiento de Valdoviño vuelve a apostar por «escenarios paralelos» para sus propuestas culturales de verano

Este jueves, día 3, propone una sesión de música, malabares y humor a partir de las 21 h en el campo de la fiesta de San Bartolo con la Peque Disco Moc Moc del DJ MeRe Clown. Al día siguiente, viernes, día 4, a las 21 h, en el entorno del parque infantil de la Frouxeira, invitará a niños y mayores al espectáculo «Sempre arriba. Hoxe sí!», con los sorprendentes números acrobáticos aéreos de Marta Iglesias.

El sábado día 5, doble propuesta cultural y doble escenario. A las 18 h, la compañía Babaluva traerá su «Feira das Sementes» a la playa de la Frouxeira. Y ya a las 21 h, en el parque de Aviño, Teatro Ghazafelhos representará su obra «As minas do Rei Salomón», una auténtica aventura por África evocando las películas de los años 30 y 40.

Y cerrando la semana, el domingo, día 6, nueva propuesta cultural doble. A las 18 h en la Frouxeira, Trécola Producciones ofrecerá «Sidulfo e o demo», una adaptación propia de la obra clásica de guiñol a partir de la improvisación, y a las 21 h, producciones Malasombra representará en el campo de la fiesta de San Bartolo su obra «Habeas corpus».

—-Baixada de carrilanas a San Mamede

Viernes 11 de agosto, como acto previo a la XXV Baixada de Carrilanas a San Mamede. Se llevará a cabo a las 12.00 horas la apertura de la zona de acampada. A las 19.00 horas tendrá lugar la fiesta presentación del equipo de Ángel López y Aida Bouza.

Sábado 12, a partir de las 14.00 y hasta las 16.00 horas se llevarán a cabo las verificaciones técnicas y administrativas. Los entrenamientos oficiales serán desde las 16.30 horas. A las 18.00 horas se procederá a la salida de la primera bajada oficial y al inicio del karaoke infantil y de las actividades varias y a las 20.00 horas dará comienzo la cena carrilanera a un precio de 10 euros.

A las 22.00 horas se celebrará la octava edición del Festival de Karaoke.

Domingo 13, de 9.30 a 10.30 horas se servirá el desayuno para los participantes. A partir de las 12.00 y hasta las 13.00 horas dará comienzo la Baixada Infantil (de 6 a 13 años) y los Correpasillos (de 1 a 5 años).

A las 13.00 horas dará comienzo la sesión vermú y a las 13.30 horas la comida a base de paellada de marisco (8 euros la ración).La segunda bajada oficial será a las 16.30 horas y la tercera a las 18.00 horas. El concurso de saltos dará comienzo a las 20.00 horas y a las 21.00 horas se realizará la entrega de premios. La jornada finalizará con una gran fiesta de clausura que comenzará a las 22.00 horas.

—-En Vilarrube

Sábado 12 de agosto, comienza la fiesta en honor a Santa Filomena con dianas y alboradas y a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne. A continuación la orquesta Los Españoles animará la sesión vermú. Por la noche se celebrará una gran verbena amenizada por las orquestas Los Españoles y Fania Blanco Show.

Domingo 13, comienza la jornada con dianas y alboradas que darán paso a las 13.30 horas a la celebración de la misa solemne, cantada por la Coral Polifónica Eixil. Acto seguido el grupo Pasión pondrá música a la sesión vermú y fin de fiestas.

—-Fiestas patronales en Meirás

Lunes 14 de agosto, comienzan las fiestas patronales en la parroquia de Meirás, municipio de Valdoviño, con la oración de la misa solemne a las 13.00 horas. Al finalizar los actos religiosos, sesión vermú a cargo del grupo Zest. Por la noche se celebrará una gran verbena con los grupos The Broken Peach y Zest.

Martes 15, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en la capilla Bon Xesús. Para poner el broche final a estas fiestas, sesión vermú a cargo del grupo Los Alcántara.