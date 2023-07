El Concello de Ferrol aprueba la modificación de los plazos de obra en la calle de la Iglesia

El alcalde acusa al gobierno anterior de iniciar las obras de la calle de la Iglesia sin disponer de fondos para su ejecución completa lo que constituye una ilegalidad y ocultar información

El Concello de Ferrol ha aprobado este lunes en la junta de gobierno local la modificación del proyecto de obras en la calle de la Iglesia, tal y como ha confirmado en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, que supondrá un ahorro de 206.000 euros respecto al proyecto original, mientras que el plazo de finalización de la obra estará establecido en febrero de 2024.

Esta obra “causou moita polémica”, recordando que en la oposición ya habían sido críticos con este proyecto dotado de 4,1 millones de euros “cando a rúa do Sol, cun proxecto case similar custou 400.000 euros”, además de la supresión de 126 plazas de aparcamiento en el centro.

En este tema de las plazas de aparcamiento “o Concello debe ofrecer novas prazas, para que o centro siga sendo accesible”.

Las obras en la calle de la Iglesia empezaron en junio de 2022 y tenían un plazo de ejecución 18 meses “tendo que estar finalizadas en decembro deste ano”, recordando que en su segunda semana en la alcaldía había rechazado la calendarización de estas obras “falando coa empresa, para reducir os atrasos”, algo que han conseguido tras el trabajo realizado por la concejalía de Urbanismo.

La empresa concesionaria había presentado en septiembre de 2022 al anterior gobierno municipal de Ángel Mato un proyecto de modificación “que incrementaba a cuantía da obra nun 15%, custando 4,7 millóns e aprazaba a súa finalización en abril de 2023”, pero del cual no recibieron respuesta, afirmaba José Manuel Rey Varela. En la actualidad, “están consumidas duas terceiras partes da execución e so está feito o 46% da obra”, por lo que hay un “burato físico e económico de 2,6 millóns de euros”, cuando tan solo recibieron del anterior gobierno un crédito de 22.000 euros.

Este déficit para culminar la financiación de las obras de proyectos del anterior gobierno “tamén se repite” en las realizadas en la calle Pardo Baixo, Ciudad Jardín, el Palacio Municipal, la grada norte del estadio de A Malata, sumando todo ello 356.000 euros en deudas “que impiden facer novos proxectos” y que el anterior gobierno decidió empezar la obra en la calle de la Iglesia “sen dispoñer de fondos”, por lo que la labor del gobierno actual será la de “buscar solucións, pero tamén informar a opinión pública.”

Evolución de las obras

José Manuel Rey Varela afirmaba que a finales de mes de agosto estará abierto el tramo de San Xiao, mientras que en el mes de octubre esperan que se pueda entrar en el parking del Cantón por la calle da Terra y salir en la calle Ruvalcaba.

Al mismo tiempo quería confirmar que antes de finalizar el 2023 estarán abiertos al tráfico siete de las ocho manzanas que componen esta obra, tan solo habiendo trabajos en una de ellas.

Problemas con los árboles plantados en las manzanas 1 y 2

El alcalde de Ferrol también daba a conocer un informe de los técnicos municipales de Medio Ambiente fechado en diciembre de 2021 en el que se dice que “as especies arbóreas non eran as adecuadas” en las manzanas 1 y 2 de esta obra, un informe que la empresa recibió el 20 de junio de 2023 “tan so tres días despois de tomar nos posesión”, ya que el anterior gobierno no se lo había remitido.

José Manuel Rey Varela se lamentaba de que “non podemos darlle para atrás ao tempo”, ya que estas árboles están ya plantadas a pesar de este informe negativo y con un gasto de 10.000 euros.

En la manzana 1 la especie plantada es Acer negundo, un árbol que alcanza una altura entre 12 y 15 metros y una copa entre 6 y 8 metros, que se adopta emplear en paseos y como árbol aislada en parques, no recomendándose su plantación cerca de pavimentos debido a la presencia de raíces, mientras que en la manzana 2 la especie es Fraxinus oxyacarpa ‘Raywood’, con una altura entre los 20 y 30 metros y una anchura de unos 10 metros, además de ser una especie de rápido crecimiento que se recomienda para avenidas y calles amplias por su baja resistencia al viento, por lo que en ambos casos los técnicos municipales recomendaron la plantación de árboles más pequeñas.

70 nuevas plazas de aparcamiento en la zona centro

En esta modificación, el gobierno municipal también ha aprobado 70 nuevos aparcamientos en la zona centro.

Habrá 23 plazas en la calle Irmandiños, 13 en la calle Coruña, 10 en la calle de la Iglesia al lado del teatro Jofre, 12 en la calle de la Terra y 12 en la calle Ruvalcaba.