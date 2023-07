Galicia acoge este verano 46 campos de voluntariado. Se ponen a disposición más de 11.200 plazas

Galicia acoge este verano 46 campos de voluntariado que ponen en valor su patrimonio medio ambiental, patrimonial, cultural y turístico. Forman parte de la Campaña de Verano de la Xunta, con la que se pone a la disposición de los jóvenes y de sus familias más de 11.200 plazas en campamentos, minicampamentos, campos de voluntariado y otras actividades

Llegó la temporada estival y con ella una nueva Campaña, una propuesta ambiciosa que no solo ofrece a la juventud un amplio abanico de alternativas para que disfruten del tiempo libre, sino que también es un recurso de conciliación para las familias.

La mayor oferta

Durante los meses de julio, agosto y septiembre y bajo el lema ‘El verano que siempre vas a recordar’ se ofertan más de 11.200 plazas en campamentos, minicampamentos y campos de voluntariado, entre otras actividades. Esta cifra supone la mayor oferta de la historia de la programación estival del Gobierno gallego y consolida a Galicia como la comunidad que más plazas ofrece de todo el Estado.

Dentro de las múltiples posibilidades para pasarlo bien durante las vacaciones que propone la Campaña de Verano, una de las que despierta mayor interés por parte de la gente nueva son los campos de voluntariado, que la Xunta organiza en colaboración con los ayuntamientos.

En este verano están programados 46 campos, entre los que destacan el de las islas Cíes, con cinco turnos y que es el más antiguo de los que se realizan en nuestra comunidad. En su conjunto, la oferta de plazas de este verano supera las 700 para jóvenes entre los 18 y los 30 años de edad.

Aumenta el número de campos de voluntariado

Este verano, el Ejecutivo autonómico vuelve a aumentar el número de campos de voluntariado con cuatro nuevos en Santa Comba (A Coruña), Pantón (Lugo), Viana do Bolo (Ourense) y otro compartido entre los ayuntamientos de Vilar de Santos y Allariz, ambos en la provincia ourensana.

Además, se recupera un campo de voluntariado específico para jóvenes gallegos que residen en el exterior en Castro de Rei (Lugo). En cuanto a la distribución de estos campos por provincias: A Coruña acoge 13, 11 tienen lugar en ayuntamientos ourensanos, 14 se celebran en la provincia de Pontevedra y otros 8 en la de Lugo.

La conservación del medio ambiente, la puesta en valor del patrimonio histórico, la cultura, la etnografía, el audiovisual, la arqueología, la dinamización turística o el ámbito social son algunas de las modalidades de estos campos, abiertos a la participación de jóvenes procedentes de otras regiones de España y también de países extranjeros.

Los participantes colaboran desinteresadamente en diferentes trabajos y actividades que redundan en la mejora del entorno en la que se desarrollan los campos. Además, estas iniciativas están encaminadas a favorecer y fomentar la convivencia, la tolerancia y la solidaridad entre la juventud. Los campos de voluntariado ya celebrados este mes de julio registraron una elevada participación y prácticamente todos ellos cubrieron las plazas ofertadas.

La convocatoria

La convocatoria para cada uno de los campos estará abierta hasta tres días antes del inicio de cada uno de ellos y se deberá hacer en línea a través de la página web juventud. @xunta.es, en la que también se puede consultar toda la programación de la Campaña de Verano. La oferta se completa con los que tienen lugar en otras Comunidades Autónomas y en el extranjero.

Los jóvenes gallegos pueden disfrutar de un verano que siempre recordarán participando en campos que se organizan en Castilla-La Mancha, Castilla León, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana o Portugal, Francia, Alemania, Islandia y Estonia.

“MI PROPÓSITO ES HACER CADA AÑO UN CAMPO DE VOLUNTARIADO Y SI ES EN GALICIA MEJOR” (Daniel Isaias López)

Daniel Isaias López Torres tiene 20 años, nació en Venezuela y actualmente vive en Madrid. Del 4 a 15 de julio estuvo en Galicia participando en la primera edición del campo de voluntariado de Viana do Bolo (Ourense), una de las novedades de la Campaña de Verano de la Xunta de Galicia. Un campo de temática teatral en el que Daniel convivió con otros jóvenes de Galicia, del resto de España y del extranjero.

Y así responde tras su participación.

-GA.-¿Fue tu primera participación en un campo de voluntariado?

-DILT.-”Sí, esta fue mi primera vez. Intento aprovechar mis vacaciones para venir, siempre que puedo, a Galicia porque mis abuelos eran de aquí. Me informé sobre los campos de voluntariado que hay en Galicia a través de la página de juventud de la Comunidad de Madrid, comprobé que había un montón de posibilidades y me anoté para acudir alde Viana do Bolo”

–GA.-¿En que consistieron las actividades en el campo?.

-DILT- “Hicimos varias representaciones en la plaza del pueblo contando las leyendas y mitos de Viana do Bolo. Nos encargamos de todo el proceso: de elaborar el guión, hacer los trajes, del atrezo. El teatro fue la actividad principal, pero también hicimos excursiones, rutas, visitas…”

-GA.- Como valoras la experiencia?

-DILT– “La verdad es que iba sin expectativas, pero al final me sorprendió muy gratamente. Mi propósito ahora es realizar cada año algún campo de voluntariado y, si puede ser en Galicia, mejor. Las actividades de los campos que se ofertan aquí creo que se ajustan muy bien a lo que queremos los jóvenes y además suponen una oportunidad muy buena para conocer gente, nuevos lugares y disfrutar de la naturaleza y de los espacios naturales que tiene Galicia”.