As Pontes exige personal especializado en atención a la diversidad para el CEIP A Magdalena

El Consejo Escolar Municipal de As Pontes exige a la Xunta de Galicia personal especializado en atención a la diversidad para el CEIP A Magdalena.

En un escrito remitido a la Jefatura Territorial de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad en A Coruña solicita una reunión urgente para abordar esta cuestión de cara a adoptar todas las medidas precisas que garanticen una atención especializada, adecuada a las demandas de los menores con necesidades educativas especiales escolarizados en el centro educativo de As Pontes.

Durante el curso pasado, el Consejo Escolar Municipal recuerda que en el CEIP A Magdalena «cumprindo coa petición da inspección educativa para optimizar os recursos profesionais, agrupouse fóra da aula de referencia ao alumnado con necesidades educativas especiais incumprindo coa do 8 de setembro de 2021 na que se especifíca que a atención docente especializada debe prestarse, con «carácter xeral», dentro da aula ordinaria do alumnado ao que se lle presta apoio»

Desde el Consejo Escolar apuntan además que en lana «actualidade atopámonos ante un aumento do alumnado con necesidades educativas especias e o centro segue sen dispoñer dos recursos docentes especializados que garantan una atención axeitada ás necesidades educativas requiridas polos menores. Feito que está privando aos nenos e nenas das Pontes dunha atención educativa de calidade”

«É preciso atopar unha solución inmediata, ante a proximidade do inicio do curso escolar, para asegurar o óptimo rendemento, aprendizaxe e desenvolvemento persoal e académico de todo o alumnado do centro educativo, dando unha resposta acorde ás necesidades individuais de cada alumno e alumna» subrayan desde el Consejo Escolar Municipal.

Se trata de la segunda reunión solicitada desde el Consejo Escolar Municipal de As Pontes durante el último mes ante la falta de concreción en la respuesta de la Jefatura Territorial de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad en A Coruña a la primera petición de reunión solicitada.