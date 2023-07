El IEGPS celebra el lunes 24 un seminario internacional sobre mujeres y peregrinaciones

El Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (CSIC – Xunta de Galicia), celebra el lunes, 24 de julio, el seminario internacional “Viatrices et itinera ad Loca Sancta: New Ways of Research”, en el marco del programa de seminarios internacionales sobre historia de las peregrinaciones.

En esta ocasión, el seminario se centrará en las peregrinaciones como una práctica ancestral de la humanidad y, más concretamente, se analizará la presencia de las mujeres en las rutas y los santuarios de peregrinación desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. El seminario será en inglés y comenzará a las 16:00 horas con una introducción a cargo de los doctores Antón M. Pazos y Carlos Andrés González Paz, del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento.

A las 16:30 horas tendrá lugar la ponencia de Marta González Vázquez, doctora en Historia Medieval y actual diputada en el Congreso de los Diputados, sobre “Women on the Medieval Camino de Santiago”. [“Las mujeres en el Camino de Santiago medieval”].

A las 17:30 horas la doctora Susan Signe Morrison, de la Texas State University (EE. UU.), hablará sobre “Pilgrimage and Metaphor: Agency for Medieval Women Pilgrims and Writers”. [“Peregrinación y metáfora: la actuación de las peregrinas y escritoras medievales”].

A las 18:30 horas la doctora Allyson M. Poska, de la University of Mary Washington (EE. UU.), intervendrá sobre “On the Road Again: Women, Pilgrimage, and Mobility in the Early Modern Spanish Empire”. [“De nuevo en camino: mujeres, peregrinación y movilidad durante la Edad Moderna en el imperio español”].

Se podrá asistir presencialmente o seguir a través de ZOOM, previa inscripción en juangutierrez.csic@gmail.com.