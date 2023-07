IX edición del programa «As Pontes Emprende»

El Ayuntamiento de As Pontes destina 64.000 euros para la creación de empresas, a través de una nueva edición del programa “As Pontes Emprende” destinado a fomentar la actividad empresarial, contribuyendo de este modo a la generación de empleo en el ámbito municipal del Ayuntamiento de As Pontes.

La novena edición de este programa, puesta en marcha en el año 2015, tiene como objetivo prioritario fomentar la actividad económica, incentivar la creación de nuevos proyectos empresariales y dinamizar la pequeña y mediana empresa y a las personas autónomas, ofreciéndoles apoyo para que puedan afrontar el reto de establecerse cómo trabajadores por cuenta propia o la puesta en marcha de un proyecto empresarial

Esta aportación se suma a los 279.119,58 euros destinados en las ediciones anteriores que han permitido apoyar a 105 nuevos emprendedores y generar más de un centenar y medio de puestos de trabajo en sectores como el de la agricultura ecológica, comercio, hostelería, construcción, carpintería metálica o servicios profesionales.

Ana Pena, responsable de Industria y Empleo en el Ayuntamiento de As Pontes, apunta que “con esta nova convocatoria, amosamos, unha vez máis, o compromiso do goberno local coa actividade emprendedora do municipio, adoptando, dentro das nosas competencias, todas as medidas oportunas para fomentar a capacidade creativa e emprendedora dos nosos veciños”

La concejala ha hecho hincapié en la importancia de las personas emprendedoras en la economía local: “son unha fonte de riqueza e un elemento esencial para o crecemento, a competitividade e a modernización do tecido empresarial local. Contribúen ao sostemento da economía local e son xeradores de centos de postos de traballo”.

El programa As Pontes Emprende contempla dos líneas de actuación, ambos con un importe máximo de 2.000 euros. La línea Impúlsate está destinada a sufragar los gastos de alquiler mientras que a través de la línea Instálate se cubrirán los gastos de inmovilizado material e inversión en la adecuación de locales para la puesta en marcha de la actividad.

Las bases para solicitar estas ayudas pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia 137 con fecha 19 de julio de 2023 en la página web www.dicoruna.es o en la página del Ayuntamiento de As Pontes http://concello.aspontes.org/

Las solicitudes podrán presentarse tras la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.