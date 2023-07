El Concello de Ferrol aprueba la declaración de obras de emergencia en el estadio de A Malata

La semana empezaba en el Concello de Ferrol con la junta de gobierno local y tras la misma el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, comparecía en rueda de prensa para dar a conocer la aprobación de las actuaciones de emergencia en el estadio de A Malata, además de la solicitud de una subvención a la Xunta de Galicia para poder llevarlas a cabo, con el objetivo de adaptar la instalación a las exigencias de LALIGA.

Hace un mes que el nuevo gobierno local tomaba posesión y a su llegada se encontraron que las obras que se deberían estar realizando en el Fondo Norte, gracias a una subvención de la Deputación de A Coruña “estaban paralizadas”, daba a conocer José Manuel Rey Varela, porque el Concello de Ferrol no había realizado su parte del pago correspondiente, por lo que la administración local “debe facer fronte aos seus compromisos.”

En estas dos últimas semanas trabajaron “con moita intensidade” en el Concello de Ferrol y en el Racing de Ferrol, ante una situación en la que el Concello de Ferrol “non tiña previsión para investimentos, ao non haber partida para o estadio nos últimos orzamentos aprobados en 2018, cando se vía vir un posible ascenso do Racing”, por lo que han tenido que recurrir a la Xunta de Galicia, donde el regidor quería agradecer la predisposición del presidente Alfonso Rueda y del vicepresidente Diego Calvo y tras la misma presentaron la solicitud de una subvención de 550.000 euros para poder realizar estas obras de emergencia, al mismo que le quería agradecer su trabajo en las últimas semanas a la concejalía de Urbanismo “para estar á altura do ascenso.”

José Manuel Rey Varela recordaba que el estadio de A Malata era propiedad municipal y que el Concello de Ferrol solo va a actuar en lo relacionado a los elementos estructurales y de seguridad de la instalación, descartando que en requerimientos específicos como puede ser la instalación del VAR cuente con financiación pública “xa que iso será cousa do clube.”

Obras en la calle San Francisco

Las obras en la calle San Francisco están paralizadas desde la aparición de posibles restos de la muralla medieval, pero el Concello de Ferrol quiere encontrarle una solución a este problema y el primer paso lo han dado este lunes tras aprobar el proyecto de demolición del edificio número 4 de manera subsidiaria.

Este edificio “é un problema para as obras” ya que si no se lleva a cabo su demolición “podrían perderse os fondos da subvención”, algo que desde la administración local le habían hecho llegar a sus propietarios, los cuales se negaban a realizar la demolición, por lo que será el Concello de Ferrol quien la cometa con un precio de 180.000 euros “que será esixido despois aos seus propietarios.”

En relación con el futuro de los restos encontrados, el gobierno local está trabajando de manera conjunta con la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, por lo que la concejalía de Urbanismo espera poder presentar la solución a este problema “nas próximas semanas, para tranquilidade dos veciños, comercios e hostelería.”

Ascensor en el local social de Mandiá

En esta junta de gobierno local de este lunes era la aprobación de la instalación del ascensor en el local social de Mandiá en un “compromiso que tiña este goberno para cumplir un acordo plenario de 2021”, teniendo la previsión que puedan disponer del mismo en funcionamiento para los carnavales de 2024.

Prórroga de contratos

El alcalde de Ferrol también quería hacer referencia a las prórrogas de contratos que está realizando el gobierno municipal en los últimos días, como también las que se realizarán en “maquinarias, bens e inmobles”. Reconocía que la prórroga no era la fórmula que más le gustaba “porque moitos contratos están sen licitar” y confirmaba que el gobierno “está traballando xa nos novos contratos.”