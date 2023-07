Axenda en Narón do 13 ao 16 de xullo de 2023

Xoves 13 de xullo de 2023

Actividade: Mercado Medieval Hora: A partir das 18.00 Lugar: Parque do río Freixeiro

O Concello organiza un ano máis o Mercado Medieval, que contará cun centenar de postos de diferentes artículos e ofrecerá ata o domingo diferentes espectáculos musicais, de maxia, pasacalles, obradoiros e outras propostas para públicos de todas as idades.

Venres 14 de xullo de 2023

Actividade: Mercado Medieval Hora: A partir das 11.00 e pola tarde dende as 18.00 Lugar: Parque do río Freixeiro

Actividade: Cine de verán Hora: 22.30 Lugar: Centro Cívico Social do Val

O Padroado da Cultura organiza, en colaboración coa Deputación da Coruña, este ciclo de cine. Nesta nova sesión proxectarase “Los demonios de barro”. A entrada é de balde.

Sábado 15 de xullo de 2023

Actividade: Mercado Medieval. Hora: A partir das 11.00 e pola tarde dende as 18.00 Lugar: Parque do río Freixeiro

Actividade: XXXII Festival Internacional de Folclore Hora: 21.00 Lugar: Parque fluvial de Freixeiro (en caso de choiva, Pazo da Cultura)

A Banda de Gaitas e o Grupo de Baile Tradicional Alxibeira do Padroado da Cultura de Narón; o conxunto de danza folclórica “Veselin Maslesa” Banja Luka, de Bosnia e Hercegovina; o grupo folclórico de Cantares e Balhados da Relva, de Illas Azores e a Asociación de Danzas folclóricas Ciudad de Cádiz, de Cádiz, actuarán neste festival. Organiza o Padroado da Cultura de Narón e a entrada é de balde.

Actividade: XXIII Festa da Ameixa Rubia Hora: A partir das 22.30 Lugar: Paseo marítimo de Xuvia

A programación da “XXIII Festa da Ameixa Rubia” comezará nesta xornada cos concertos, con entrada de balde, do grupo Blackyack, Mr. Karmándula e, a continuación, Superoito. Organizan o Concello de Narón e a AVV Altea, de Xuvia.

Actividade: Noite no mosteiro Hora: A partir das 22.30 Lugar: Mosteiro de San Martiño de Xuvia

O Concello organiza un concerto de música sacra no convento, con pases de 20 minutos cada un a partir das 22.30 horas. A capacidade é limitada ao aforo do espazo no que se levarán a cabo os concertos. Haberá tamén un espectáculo de iluminación exterior do mosteiro de San Martiño de Xuvia.