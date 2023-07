Actos y fiestas este fin de semana en la zona norte

Además de los muchos actos y festejos en honor a la Virgen del Carmen en distintos concellos de toda la zona norte, también pueden destacarse algunos más que se celebrarán a varios concellos

EN FERROL

Santa Mariña

—-Sábado 15 de Julio, comienzan las fiestas de Santa Mariña do Vilar, con el pasacalles por la parroquia, dando paso, a las 13.30 horas a la celebración de la misa solemne con procesión. Al finalizar los actos litúrgicos, tendrá lugar la sesión vermú a cargo del grupo Jaque, formación que también amenizará la verbena de la noche acompañado de la orquesta Olympus.

Domingo 16, la segunda jornada festiva comenzará a las 13.30 horas con la misa solemne, seguida de la sesión vermú a cargo del grupo Pasión.

Escuterada

—-Sábado 15 de Julio, comienza la tercera edición de la Escuterada en Ferrol con la recepción y el café a las 18.30 horas. A las 19.30 horas dará comienzo una ruta por la comarca y a las 21.30 horas, cena.

Domingo 16, a las 10.00 horas tendrá lugar la recepción con un café para todos los participantes. A las 11.00 horas se celebrará la carrera de lentos, a las 11.30 horas, ruta con pincho y finaliza la jornada con la comida a las 14.30 horas.

EN ARES

—-Los vecinos de Cervás celebrarán un año más su sardiñada popular. La fiesta tendrá lugar este sábado 15 de Julio a partir de las 20.00 horas y los asistentes podrán tomar sardinas, cachelos, vino, refrescos y pan, mientras disfrutan con la música del grupo Trouleada.

—-En el paseo marítimo de Ares, a partir de las 19.00 horas “VI noche blanca solidaria” a beneficio de Cáritas, con la actuación de Jorge Latino.

Amenizan “Los Pimos”, bailes latinos Ferrolterra, grupo Ártabra danzas do mundo y baile retro.

EN AS PONTES

—-El grupo Los Secretos visita este viernes 14 de Julio, As Pontes de García Rodríguez. La banda, liderada por Álvaro Urquijo, hará un recorrido por los temas más emblemáticos del grupo, como son Déjame, Pero a tu Lado o La Calle del Olvido así como canciones más recientes. El concierto se podrá disfrutar a partir de las 22.00 horas en la Rúa 8 de Marzo.

EN CEDEIRA

-Día 15, a las 19 horas en el Auditorio Municipal XVI Festival de música coral y habaneras, celebrando las bodas de plata de la coral “Virxe do Mar”.

Intervienen la coral polifónica “Airiños de Caranza” (Ferrol); la rodalla “Añoranzas” (Ferrol) y la coral polifónica “Virxe do mar”.

EN FENE

-Día 13, a las 20.30 horas en la plaza del alcalde Ramón J. Souto González (bajo carpa), al lado de la Casa del Ayuntamiento, Festival de Habaneras y canto coral. Intervienen la Rondalla Perla do Río (Perlío); la Coral Polifónica de O Pote (Maniños); la coral polifónica Agarimo (Sillobre); el Tradicoro de Airiños de Fene; y la rondalla Estrelecer del CMI-Unidade de Fene.

—-A causa de las previsiones meteorológicas que anuncian lluvia para los próximos días, la Concejalía de Cultura de Fene anuncia que el espectáculo infantil “Chulises y el velocíclope”, de Fantoches Baj, se representa este viernes 14 de julio en la plaza del alcalde Ramón J. Souto González (bajo carpa), al lado de la Casa del Ayuntamiento (y no en San Valentín como estaba previsto inicialmente).

La cita será a partir de las 21.00 horas con entrada libre y gratuita.

EN MOECHE

—-Nueva edición, la VIII, de este slalom, puntuable para el Campeonato de Galicia de Slalom, que se disputará este sábado 15 de Julio en un circuito de asfalto ubicado en el barrio de San Ramón.

El Slalom Concello de Moeche se disputará en tres mangas cronometradas; una de entrenamientos y dos oficiales. La manga de entrenamientos comenzará a las 11.00 horas. A las 15.00 horas dará inicio la primera manga oficial tras la cual se disputará la segunda y última manga también oficial.

EN NARÓN

Mercado medieval

El Parque del Río Freixeiro, en el municipio de Narón, acoge desde este jueves 13 al domingo 16 de Julio la celebración del Mercado Medieval.

Los asistentes a este mercado, tanto niños como mayores, podrán visitar los puestos de artesanía y restauración, deleitarse con la animación musical y callejera y con las exposiciones de artesanos. Tampoco faltarán durante estos días los espectáculos aéreos, de acrobacias y de piruetas, así como un campamento medieval y la presencia de artistas caracterizados que animarán a los viandantes.

Jueves 13, a las 18.00 horas, apertura mercado y a las 18.30 horas apertura campamento medieval, escuela de caballerías y rincón infantil, con juegos de mesa.

Viernes 14, a las 11.00 horas apertura de puestos de artesanía y a las 11.30 horas apertura rincón infantil y campamento medieval. A las 12:30 horas, espectáculo del duende Froilán para los pequeños y a las 14:00 horas, apertura de la zona gastronómica.

A las 18.00 horas, apertura mercado y a las 18.30 horas apertura rincón infantil y campamento medieval. A las 19.00 horas, desfile inaugural, con participación de compañías, músicos, personajes fantásticos, acróbatas, zancudos, matasáns y otros personajes.

A las 20.15 horas, música de tamborileros y espectáculos de animación y teatro con A Tróupele de Luisete, Teatro Infinito, Human no Limits, Turdión, Baom, Gandulf, y visita de personajes. A las 23.00 horas, desfile de clausura con dragón Malverok, con pirotecnia, fuego y música de gaitas y tambores de Treefolk.

Sábado 15, a las 11.00 horas, apertura campamento medieval y rincón infantil. Los personajes de Humans no Limits, Faustus the Faun, la música de Treefolk, las marionetas de Teatro infinito y la música de Turdión y el sabio druida Morazimer, amenizarán la mañana. También habrá desfiles y presencia de otros personajes.

A las 18:00 horas, apertura mercado, a las 18.45 horas inicio de propuestas de teatro, música, personajes fantásticos y zancos y a las 23:15 horas desfile con el dragón Malverock, y fn de jornada con espectáculo aéreo de humo, pirotecnia y acrobacias.

Domingo 16, a las 11:00 horas, apertura del mercado y a las 12.00 horas espectáculos de teatro, a las 12:15 horas música y paseos de personajes fantásticos, circo…

A las 18.00 horas, marionetas, música, visita de personajes fantásticos y pasacalles. A las 22.30 horas final con el dragón Malverok y con Luisete, Alimaña, Turdión, Treefolk y Teatro Infinito y un espectáculo de fuego, pirotecnia y acrobacias.

El mercado contará con atracciones infantiles (una noria, una torre medieval, un barco y un carrusel) y habrá juegos de mesa y clases de tiro con arco.

—-Los días 15 y 16 de Julio se celebrará, en el paseo marítimo de Xuvia, una nueva edición de la Alteada – XXIII Festa da Ameixa Rubia.

Sábado 15 de Julio, a partir de las 22.30 horas se podrá disfrutar de los conciertos de Blackjack, Mr. Karmándula y Superoito.

Domingo 16, a las 13.00 horas comenzará la sesión vermú. A las 15.00 horas tendrá lugar el xantar con un menú que estará compuesto por almeja rubia a la marinera, churrasco, postre, café, chupitos y bebida a precios populares.

Al finalizar la comida, a partir de las 17.00 horas habrá música, y previamente, a partir de las 16.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de la Fiesta Infantil con juegos tradicionales, la actuación de Brais das Hortas y la fiesta de la espuma.

Las personas interesadas en asistir pueden adquirir los tickets de la comida en la cafetería de la AVV Altea o llamando al número 981 393 561.

—-La ciudad acoge el sábado, día 15, la XXXII edición del Festival Internacional de Folclore organizado por el concello que se celebrará a partir de las 21.00 horas en el parque de Freixeiro (en caso de lluvia será en el Pazo da Cultura). En esta convocatoria actuarán la Banda de Gaitas y el Grupo de Baile Tradicional Alxibeira del Padroado da Cultura de Narón, el conjunto de danza folclórica Veselin Maslesa, Banja Luka (Bosnia y Herzegovina), el grupo folclórico de Cantantes e Balhados da Relva (Islas Azores) y la Asociación de danzas folclóricas Paca Briceño (Cádiz).

EN ORTIGUEIRA

Nueva edición del famoso Festival de Ortigueira, declarado de interés turístico internacional, que este año se celebrará hasta el día 16 de Julio. Los conciertos son gratuitos y los asistentes pueden disfrutar con las actuaciones de grupos de música folk de ámbito internacional.

– Jueves 13, Rubén Diez Trío / Xisco Feijoó / Fetén Fetén con P. Pascua / JDC / Felpeyu

– Viernes 14, David Bellas – De Gaitas Posíbeis / Bagad Sonerien an Oriant / Escola de Gaitas de Ortigueira / Rura / Startijenn

– Sábado 15, Anxo Lorenzo & Eoghan Neff / Peoples Ford Boghall & Bathgate Caledonia Pipe Band / Xurxo Fernandes / Le Vent du Nord / Four Men and a Dog

– Domingo 16, Xavier Díaz / Os Carecos / Covagueira

El festival también tiene actividades paralelas como talleres, cursos, exposiciones, pasacalles y una feria de artesanía.

—-El municipio de Ortigueira celebra la fiesta de San Antonio de O Ermo del 14 al 16 de Julio.

Viernes 14 de Julio, a partir de las 23.00 horas tendrá lugar la verbena amenizada por Verónica Cambón.

Sábado 15, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne y procesión, seguido de la sesión vermú amenizada por el grupo Ría de Betanzos.

A partir de las 22.30 horas, el grupo Ría de Betanzos y la solista María amenizarán la verbena. A las 01.00 horas habrá fuegos de artificios.

Domingo 16, los asistentes a esta jornadas podrán participar en la misa solemne de las 13.00 horas, seguida de procesión. A continuación, dará comienzo la sesión vermú amenizada por Verónica Cambón.

EN PONTEDEUME

—-Durante la jornada del sábado 15 de Julio, el club de Balonmano de Pontedeume organiza la Fiesta de la Navaja y de la Sardina. Dará comienzo a las 12.00 horas en el Peirao de Pontedeume, hasta las 23.00 horas. La nota musical estará a cargo de Plan de Fuga.