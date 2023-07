O concelleiro de Servizos de Narón , Manuel Ramos, informou dun corte no subministro de auga que levará a cabo a empresa Cosma mañá mércores día 12, dende as 09.00 ata as 13.00 horas na rúa Xaquín Bruquetas, do número 1 ao 37.

A medida responde á necesidade de realizar tarefas de mantemento na rede, tal e como indicaron dende a empresa.