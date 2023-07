A oficina de turismo de Narón permanecerá aberta do 5 xullo ao 17 de setembro

Dende este mércores 5 e ata o 17 de setembro abrirá as súas portas a Oficina de Turismo de Narón, ubicada no parque de Freixeiro. A concelleira responsable da área, Natalia Hermida, recordou que o Concello solicitou unha subvención á Deputación da Coruña, e con cargo á mesma sufragaranse os gastos de contratación de dúas persoas que atenderán as instalacións.

O horario de apertura será de martes a venres entre as 10.00 e as 13.00 e de 16.00 a 20.00 horas; os sábados e os domingos abrirá de 10.00 a 14.00 e os sábados pola tarde de 16.00 a 20.00 horas, permanecendo pechadas as instalacións os domingos polas tardes e os lúns todo o día.

A concelleira de Turismo recordou que as persoas que se acheguen á Oficina de Turismo terán á súa disposición material informativo sobre recursos turísticos de Narón e do resto da comarca e tamén de actividades culturais e gastronómicas que se desenvolverán nos vindeiros meses na cidade, entre outros.

As persoas que o desexen tamén poden poñerse en contacto co persoal da Oficina de Turismo, no seu horario de apertura, chamando ao número de teléfono 981 337 700 (extensión 2301).