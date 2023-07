Aberto o prazo de inscrición no programa municipal de Envellecemento Activo de Narón

O Concello de Narón abriu este martes 4 o prazo de matrícula nas actividades do programa municipal de Envellecemento Activo correspondentes ao curso 2023-2024.

Así o anunciou a concelleira de Benestar Social, María Lorenzo, que explicou que terán preferencia as persoas empadroadas en Narón e maiores de 60 anos, se ben no caso de quedar prazas vacantes poderán optar ás mesmas aquelas persoas de Narón ou dende o 17 de xullo de fóra de Narón que acrediten a documentación requerida en cada caso. As actividades desenvolveranse en locais sociais e tamén nas instalacións do Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros e das Vivendas da Mariña.

Ximnasia rehabilitadora, ioga, memoria, apoio á informática, labores, obradoiros “enredamos”, obradoiro de lectura e escritura, cantigas e cancións de animación son as actividades que se ofertan. As sesións de ximnasia rehabilitadora, ioga, cantigas e memoria teñen unha taxa de 8,15 euros por persoa, segundo a ordenanza municipal número 15, e o resto de actividades son de balde.

As solicitudes deberán presentarse no modelo oficial do Concello, dispoñible no Rexistro Xeral do Consistorio o una Sede Electrónica de Narón.

As persoas maiores de 60 anos que estivesen matriculadas o pasado mes de xuño, teñan as cotas ao día e non solicitaran baixa neste programa terán prorrogada a inscrición nas actividades nas que participaban, polo que non terán que solicitar praza de novo.

A concelleira de Benestar Social animou ás naronesas e naroneses a inscribirse nestas actividades “que teñen entre os seus obxectivos mellorar a calidade de vida das persoas maiores, cunha variada oferta para que poidan elixir entre diferentes opcións segundo as súas preferencias”.