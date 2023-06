El parque de Bomberos do Eume, en As Pontes, se mantuvo cerrado este lunes al no contar con los servicios mínimos

Desde las nueve de la mañana de este lunes asta la misma hora de este martes el Parque de Bomberos do Eume, en As Pontes, permanecerá cerrado, primera vez desde su apertura en el 2005. Desde el pasado día 15 los bomberos de los consorcios están en huelga con unos servicios mínimos de 3 bomberos por día, este lunes no se han podido cumplir esos servicios mínimos en As Pontes y el Consorcio constituido al 50% Xunta de Galicia y Diputación de A Coruña, ha decidido cerrar el parque de bomberos durante 24 horas, dejando sin un servicio esencial a los 7 ayuntamientos a los que se prestan servicio As Pontes, A Capela, As Somozas, San Sadurniño, Monfero, Cabanas y Pontedeume.

El ayuntamiento donde se ubica el parque es As Pontes, dándose la casualidad, que el alcalde es a su vez Presidente de la Diputación de A Coruña, una de las dos administraciones necesarias para terminar con esta situación de huelga, los propios profesionales piden esas mesas de negociación y que sean atendidas sus reivindicaciones.

Los profesionales del parque de As Pontes señalan que están dolidos por el cierre de este lunes, «no pudiendo hacer nada para evitarlo, ya que el cuadro de personal es insuficiente» por lo que pidieron a todos los ciudadanos extremar, aún más las medidas y precauciones para evitar verse envueltos en una situación que requiera de un servicio de bomberos,» puesto que desconocen quien cubre toda esta zona»