Tras casi cinco meses «fuera» regresa a Ferrol la fragata «Álvaro de Bazán»

(Gráficas Galicia Ártabra)-Pasadas las doce de la mañana de este lunes, día 26,de junio, tal y como estaba previsto atracó en el muelle número 4 del Arsenal Militar de Ferrol la Fragata «Álvaro de Bazán”(F-101) después de permanecer casi cinco meses fuera de su base ferrolana, integrada en la Segunda Agrupación Naval Permanente de la OTAN (SNMG-1) que se desarrolló en aguas del Mar Báltico y del Atlántico Norte.

Previamente el buque había atracado en uno de los muelles de la Estación Naval de La Graña con el fin de depositar diverso material y armamento. Tras la maniobra de atraque, con la ayuda de remolcadores de la Armada, se celebró una ceremonia de recibimiento que fue presidida por el capitán de navío Jefe de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Gonzalo Leira Neira al que acompañaban los comandantes de las fragatas «Juan de Borbón» (F-102), «Blas de Lezo«(F-103) y «Cristóbal Colón» (F-105) así como del BAC «Patiño» (A-14).

Mientras la«Álvaro de Bazán» iniciaba su entrada en aguas del Arsenal de Ferrol se podía oir a través de sus altavoces toda una serie de marchas militares y hacía sonar sus sirenas como saludo que eran contestadas por las de las fragatas atracadas en los muelles del Arsenal militar y del BAC atracado en uno de los muelles de Navantia. En tierra la Unidad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina interpretaba diversas marchas militares y música española, al mando del comandante Luis García Cortizas.

Asimismo en el muelle número 4 se encontraban sobre dos centenares de familiares y amigos de la dotación. En la entrada al Arsenal Militar hubo momentos de atascos en la circulación debido al gran número de vehículos que entraban a las dependencias militares.

Una vez efectuadas las maniobras de atraque subió a bordo el capitán de navío Jefe de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Gonzalo Leira Neira, que fue recibido por el comandante del buque, el capitán de fragata Jesús Viñas Barciela, y al que se le rindieron los honores de ordenanza por la guardia militar.

Seguidamente en cubierta ante una representación de la dotación el CN Leira Neira pronunció unas palabras de saludo y «Habéis desarrollado con eficacia todos los cometidos que se os han encomendado dejando bien patente lo que sois, lo que somos l 31 Escuadrilla, unidades de primera línea con un altísimo grado de adiestramiento y por ello tan apreciados y respetados por nuestros aliados..

En este caso el largo despliegue ha sido especialmente exigente por las particularidades condiciones del entorno en que se ha desarrollado. Habéis operado en entornos muy alejados de cualquier apoyo logístico con las condiciones del mar, condiciones muy exigentes para la plataforma y también para vosotros, la dotación.

Me consta que habéis desarrollado una magnífica labor como embajada flotante en todos aquellos puertos que habéis visitado Todo ello es, como no me cando nunca de repetir, por vuestro esfuerzo personal, de vuestro nivel de preparación, y sobre todo de vuestra profesionalidad, vuestro compromiso con la misión y vuestro espíritu de equipo, lo que representa un verdadero orgullo para todos los que formamos parte de la 31 Escuadrilla de Superficie.”

Finalizo con palabras de agradecimiento a las familias “ellos son también un factor fundamental por su apoyo constante” y agradeció a la Virgen del Carmen su amparo para que todos regresarán sanos y salvos a Ferrol.».

Una vez terminado este acto la dotación libre de servicio pudo abandonar la «Álvaro de Bazán» y se encontraron con sus familiares y amigos.

ENCUENTRO CON LOS MEDIOS

Seguidamente el CN Leira Neira y el comandante del buque Viñas Barciela mantuvieron un encuentro con los representantes de los medios de comunicación.

El Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, Leira Neira indicó que “la Álvaro de Bazán” regresa a Ferrol después de un amplio despliegue que inicio el 15 de febrero, integrados en el grupo permanente de la OTAN, número 1, operando en aguas del Atlántico Norte y del Mar Báltico, fundamentalmente, contribuyendo con ello a mantener el esfuerzo de disuasión y contribuir a la seguridad y defensa en la mar junto a nuestros aliados y con su regreso prácticamente llevamos año y medio, desde enero del año 22, con una fragata de la 31 Escuadrilla asignada de forma permanente a uno de los grupos de la OTAN”.

Destacó la importante labor de la “Álvaro de Bazán” y el “Patiño” (que también regresó a Ferrol este lunes) “Han hecho una labor fenomenal y han sido unas capacidades muy relevantes en estos grupos de la OTAN.Y como es habitual han dejado el Pabellón de la Armada, de España, altísimo”.

El comandante del buque, el capitán de fragata Jesús Viñas Barciela, ha detallado que la dotación ha estado compuesta «por una media de 219 hombres y mujeres y hemos realizado tareas de seguridad marítima y efectuado apoyo a la seguridad de los países ribereños del Báltico».

Así, ha incidido que «este es un despliegue especial desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y muestra el compromiso y solidaridad de España con el resto de países aliados».

El responsable militar ha ensalzado las «capacidades» del buque. «Un barco que hemos construido y hemos diseñado los españoles, desde un papel en blanco y que todavía llama la atención no solo al almirante alemán que ha mandado esta agrupación, sino también incluso a almirantes americanos, tal y como me lo han hecho saber», ha aseverado.

Sobre la dotación, ha incidido en que la fragata ‘Álvaro de Bazán’ es «un barco muy capaz, son cientos de sistemas integrados en una plataforma, pero que están operados y mantenidos por su dotación esta ha hecho una labor fantástica».

DESPEDIDAS

En cuanto a las misiones en las que han participado, ha destacado la ‘Brilliant Shield‘, una nueva operación que lleva un año en vigor después de la invasión de Rusia a Ucrania.

Por otra parte, esta ha sido la despedida como comandante de este buque de Jesús Viñas, que ha reconocido que sentía un «sabor agridulce» después de «dos intensos años».

«Nos hemos preparado para al final estar siete meses desplegados, pues el resto del tiempo haciendo ejercicios e intentando dar el nivel que exige la Armada para que un buque de la 31ª Escuadrilla de Superficie pueda operar en la OTAN, que es muy exigente», ha afirmado el comandante, que este viernes abandona la fragata construida en Ferrol para ocuparse de esta agrupación de buques con base en la ciudad naval.

También es «casi» la despedida del Comandante de la 31 Escuadrilla, CN Gonzalo Leira Neira.

Y aprovechando su estancia en los actos de recibimiento al “Patiño” y a la Álvaro de Bazán” respondía a Galicia Ártabra

GA.-La pregunta obligada, dentro de poco cesa como Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie….

GLN.-”Si, me queda un mes de mando en la 31 Escuadrilla. Voy a disfrutar hasta el último día y agradecidísimo a la Armada por haberme dado la oportunidad de mandar pues prácticamente una de las Unidades más relevantes y sobre todo uno de los mejores grupos de barcos y de dotaciones de personal, auténticos profesionales con los que cuenta la Armada y que desempeñan cada día su labor en la mar de forma muy brillante”.

GA.-¿Nuevo comandante?

GLN.-”No puedo tener mejor relevo que el del actual comandante de la “Álvaro de Bazán”. Un comandante muy experto y la 31 Escuadrilla de Superficie va a estar en magníficas manos”.

GA.-¿Balance de la 31 Escuadrilla?.

GLN.-”Es absolutamente fabuloso. Creo que la 31 Escuadrilla ha respondido estupendamente bien a los requerimientos de las misiones que han sido muchas, muy intensas,. El requerimiento de preparación ha sido evidentemente un incremento del nivel de alistamiento que se nos ha demandado y los barcos de la 31 Escuadrilla lo han hecho de una forma absolutamente comprometida por parte de su personal, adaptándose a todas las circunstancias, y la verdad es que creo que lebavantando y generando un gran respeto y admitración entre nuestros aliados en todas las operaciones en las que han participado»