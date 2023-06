Cruce de declaraciones entre el alcalde de Cedeira y el PP por las obras de la carretera que une O Barral con la AC-566

«Espadas en alto» en el Concello de Cedeira tras las recientes obras realizadas por la nueva carretera que une O Barral con la AC-566, produciéndose un choque de declaraciones entre el PP local y la alcaldía, debido a las fuertes críticas de los primeros a la obra realizada.

Desde el PP de Cedeira quieren advertir a los vecinos del peligro que supone circular por la nueva carretera, consideran que «tras una inversión de casi 60.000€ » se trata de » una obra que lejos de ser utilitaria puede ocasionar graves problemas tanto a los vecinos como a sus vehículos, los populares lamentan que el gobierno socialista no gestione de manera correcta las obras públicas».

Aseguran en sus declaraciones, que «igual que sucedía con anterioridad, dos coches no pueden cruzarse, pero a esto se le suman nuevos problemas. El desnivel entre la carretera y la cuneta en algunos tramos es de hasta 60 cm y una obra que debería ser útil queda como un peligro al poder quedar encajonados dos vehículos en la misma vía».

De este modo, el Partido Popular declara en su comunicado: “exigimos al Concello de Cedeira una solución inmediata antes de que se pueda lamentar algún incidente, y más en los meses de verano donde se utiliza con gran frecuencia esa vía para ir a la playa. Pasa lo mismo con los camiones de la madera, que acabarán orillando y destrozando la pista;” y recomiendan a los vecinos y turistas que accedan con cuidado al vial, sobre todo si se cruzan con algún vehículo de frente».

Por su parte, el alcalde de Cedeira, Pablo Diego Moreda Gil, sale al paso de estas afirmaciones y aclara que la obra que el Ayuntamiento llevó a cabo en el camino del Barral fue de aglomerado del vial, no de ampliación, y que en ningún momento el gobierno local prometió aumentar el ancho del camino.

Moreda Gil responde a las críticas del PP y recuerda que los “populares” votaron en el pleno a favor del proyecto, que es público y que si les envió previamente para que pudieran revisarlo y cuestionarlo en su caso. “Volven cedo as malas praxis do PP, de crítica pouco construtiva, neste caso sen consultar o proxecto que eles mesmos apoiaron –dixo o alcalde-; sería desexable que foran rigorosos na súa labor de oposición, que non tenten enganar á veciñanza porque o que quere a xente son feitos e non conflitos”.

Desde la alcaldía se informa que, la ejecución del proyecto de aglomerado del camino del Barral tuvo uno coste de 55.996€ (IVA incluido) y abarcó el barrido de toda la plataforma, que tiene un ancho medio de 3,7 metros y que, efectivamente, se hace muy estrecho en determinados puntos para lo cruce de dos coches. Los trabajos se completaron con la extensión de una nueva capa de asfalto y con el pintado de señalización horizontal para mejorar la seguridad vial.

Moreda Gil comentó que la mayoría de los viales en el rural son muy estrechos, pero subrayó que lo más importante es arreglarlos con aglomerado en caliente para que sean más durables y puedan soportar pesos mayores que con un simple arroyo asfáltico.