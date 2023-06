Julio Iglesias renueva un nuevo mandato en Ares

(Fot.cedidas)-Como era de esperar Julio Iglesias continuará como alcalde de Ares durante esta próxima legislatura tras haber conseguido los votos suficientes en el transcurso de la sesión plenaria celebrada este sábado.

El no contar con los votos necesarios de su grupo, le faltaba uno para la mayoría absoluta no fue problema porque el edil de Nueva Alianza, Luís Cendan, ex miembro del PP, le facilitó la gobernabilidad.

Cendán ya formó parte del gobierno local, aun teniendo mayoría absoluta el PsdG-PSOE.

En la votación de este sábado, la candidatura socialista consiguió 7 votos, frente a los tres del Partido Popular y los tres del BNG.