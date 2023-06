Ultima conferencia do programa municipal de «Prevención da depresión e mellora da saúde mental» de Narón

O Centro Comunitario Manuela Pérez Sequeiros acollerá este sábado día 17, ás 11.00 horas, a última das conferencias enmarcadas no programa municipal de Prevención da depresión e mellora da saúde mental. O concelleiro en funcións de Sanidade, Manuel Ramos, informou que a última conferencia do ciclo abordará o tema da “Saúde mental na actualidade: invalidación, esixencia e positivismo tóxico”.

A psicóloga Paula Marín, tamén directora da clínica do seu mesmo nome, será a encargada de impartir a citada conferencia, de acceso libre ata completar a capacidade da sala. As persoas que acudan terán a oportunidade de realizar as preguntas que consideren oportunas sobre a temática a tratar na conferencia.

Ao final da intervención de Paula Marín presentarase a Guía de recursos para a saúde mental, un traballo elaborado para o Concello no marco deste mesmo programa municipal e que ofrece información sobre saúde mental e tamén ferramentas e recursos a disposición da cidadanía sobre esta área, tal e como apuntou Ramos. “A saúde mental é cousa de todos e todas” é o lema deste programa, que tivo un gran éxito de acollida entre a cidadanía.