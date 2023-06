La ferrolana Lydia Fernández seleccionada para participar en la expedición «Ruta Inti», en México

«Preparen sus botas y carguen sus mochilas«. La reconocida expedición cultural Ruta Inti cruzará nuevamente el océano Atlántico, para iniciar en México su novena aventura bajo el lema “El misterio de las selvas de Kukulcán”, la que se desarrollará desde el 23 de julio hasta el 19 de agosto por distintas localidades de la Península de Yucatán. En esta ocasión, una ferrolana, Lydia Fernández, ha sido seleccionada para participar en esta aventura.

LYDIA FERNÁNDEZ CORTABITARTE

Lydia es una joven, 22 años, residente en Ferrol que está acabando la carrera de Periodismo y Comunicación Audiovisual, estudia en la Universidad de Santiago de Compostela.

«Buscando en Redes Sociales encontré todo lo relacionado con la expedición cultural Ruta Inti del pasado año en Panamá, una de las participantes subió a RRSS gran cantidad de fotografías, comentarios…total que me dije, yo tambien podría ir, lo vi muy interesante, y me propuse participar en este 2023» señala Lydia a Galicia Ártabra.

«Cuando apareció en internet la convocatoria no lo pensé más, solicité participar y..todo en marcha. Primero un trabajo sobre unas temáticas y poco después una entrevista personal, ya sabes, el porqué, como me definía, etc. etc. Y ya..a esperar a ver si me elegían entre las muchas solicitudes. La verdad …tuve suerte y..luz verde».

«¿Qué como costeo todo esto?. Pues hay que abonar una cuota de algo más de mil euros y se suma el coste del viaje. En una ocasion así hay que dar el salto, así que todo lo que había ganado el pasado año como becaria y algún trabajillo más, realmente trabajé todo lo que pude, y que tenía guardado pensando en el posible viaje, lo empleo en el capítulo de gastos junto con la ayuda y apoyo de mi familia y amigos».

Nos dice que no conoce a ningún participante y reconoce que Ruta Inti «es una aventura en todos los sentidos». «Mis amigos opinan de diferentes maneras, unos me dicen que aproveche el viaje, que solo se vive una vez, que hay que disfrutar y vivir esta aventura; mientras que otros… que es una locura. Yo de esas dos vertientes escojo la primera y espero pasarlo a tope ya que el programa es muy interesante» y nos despedimos deseándole suerte,

150 JÓVENES

Serán en total 150 jóvenes de 18 a 25 años, provenientes de España y otros cinco países, los que tendrán la oportunidad de recorrer por casi un mes la geografía yucateca, durmiendo en tiendas de campaña y explorando una región destacada por su increíble belleza natural e histórica, donde se emplazan lugares emblemáticos para la cultura maya, como Chichen Itzá, Calakmul, Oxkintok, Uxmal y Mayapán. Además, en esta edición tenemos el privilegio de contar con la reputada periodista Almudena Ariza como embajadora de la expedición.

“Estamos muy contentos de iniciar esta novena expedición en Yucatán, una región que anhelábamos explorar. Es un lugar muy especial en el que conectar con historias vivas, donde la grandeza y sabiduría del pueblo maya se encuentra en la población yucateca. Es en esta sinergia entre pasado, presente y los retos futuros como sociedad donde Ruta Inti pondrá el foco. Un legado vivo y palpitante de la Historia”, comenta Fernando Enríquez, director de Ruta Inti.

EL VIAJE

El viaje está dividido en tres grandes etapas a semejanza del ciclo del agua, el elemento sagrado de los mayas. En la primera, los jóvenes expedicionarios convivirán con la selva donde las nubes descargan con fuerza especialmente en la estación lluviosa, que comienza en mayo. Para ello, establecerán su campamento en la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, una zona protegida donde se encuentran importantes vestigios arqueológicos de la civilización maya,

entre ellos templos, pirámides y asentamientos construidos por los mesoamericanos hace más de doce siglos.

La segunda fase de esta aventura llevará a los expedicionarios por el anillo de cenotes. Una formación geológica natural, compuesta por una serie de depresiones naturales llenas de agua cristalina, que los mayas consideraban puertas de entrada a Xibalbá, el inframundo maya. Un lugar místico y de excepcional belleza, donde se versará sobre la cosmovisión y su relación con el entorno.

Emulando las corrientes subterráneas que conectan los cenotes con el Golfo de México, la expedición emprenderá el camino hacia la costa. En su trayecto, realizará varias convivencias en algunos de los pueblos mágicos del Estado de Yucatán, como es el caso de Izamal, antiguo centro ceremonial maya dedicado al culto del dios sol. Días más tarde, se realizarán actividades en la comunidad de Cansahcab y se levantará campamento en la Reserva de Dzilam de Bravo donde se realizarán actividades de conservación del manglar y la fauna autóctona.

Durante todo el desarrollo de la expedición, Ruta Inti —una aventura con huella de carbono cero— desarrollará su “universidad itinerante” en busca de fomentar el aprendizaje y el conocimiento colectivo. Este programa académico se nutre de ponencias, talleres y mesas redondas centradas en distintas áreas del conocimiento como la biología, la historia, la antropología o la música.

Además, y por primera vez, se impartirá una formación específica relacionada con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

SOBRE RUTA INTI

Ruta Inti nace en 2014 como una asociación sin ánimo de lucro que se dirige a jóvenes de todo el mundo. Cada año recorre un destino distinto durante cuatro semanas, durante el cual los participantes se ven inmersos en una aventura cultural y social. Ruta Inti tiene como fin formar y sensibilizar a los jóvenes sobre la realidad de nuestro mundo, respetando y poniendo en valor la identidad histórica y cultural de los países y pueblos visitados. Un viaje en grupo en forma de campamento itinerante, en el que se descubren a sí mismos y una forma de abrirse al exterior.

Hasta la fecha, ya son ocho las expediciones realizadas, más de 29.000 kilómetros recorridos, más de 900 kilómetros hechos a pie y más de 200 noches de acampada.

