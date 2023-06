Corte do subministro eléctrico este xoves en varios lugares da zona rural e urbana de Narón

O Grupo Naturgy comunicou ao Concello de Narón que este xoves, día 15, deixará fóra de servizo entre as 00.00 e as 06.00 horas unha serie de instalacións, o que podería provocar interrupcións no subministro eléctrico en varias zonas da cidade de Narón. A necesidade de realizar traballos de mantemento e desenvolvemento da rede eléctrica “precisos para poder atender nas mellores condicións as necesidades de subministro da zona”, leva á empresa a realizar ese corte no subministro.

-Entre as 00.00 e as 02.00 horas o corte afectará as zonas de Agrande, Borreiros, Nelle, Pena de Embade, Sequeiro e Sobecos.

-Na seguinte franxa indicada, de 02.00 a 04.00 horas, afectará ás rúas e lugares: Amenadás, Bimbieiro, Buxo, estrada de Cedeira, Catadoiros, Forcas, Hortiña, As Lagoas, Nova, Pena Lopesa, Pena Molexa, Ponte de Leixa, Ponte Pielas e Torrente Ballester.

-Finalmente, entre as 04.00 e as 06.00 horas, quedarán fóra de servizo instalacións que afectarán á rúa Mariscadores.

Dende a empresa solicítanse de antemán desculpas polas posibles molestias ocasionadas.