La Fundación Pequeño Deseo y la Armada hacen realidad el sueño de Jaime

El 2 de junio de este 2023 se ha convertido en un día muy especial para Jaime, un niño de 6 años que lleva desde hace meses luchando contra un tumor cerebral. Esta dura enfermedad hace mella no solo física en su cuerpo, sino también emocionalmente tanto en el niño como en sus familiares, así que la Clínica Universidad de Navarra derivó su caso a la Fundación Pequeño Deseo para que le pudiera dar apoyo anímico al pequeño con el cumplimiento de su sueño, que no era otro que ser “capitán de un barco de los buenos”.

Gracias a la ayuda de la Armada, que desde el primer contacto puso todos sus recursos a disposición del sueño de Jaime, la Fundación -organización sin ánimo de lucro- ha podido elaborar un día memorable para el pequeño, que se ha convertido en “comandante” por un día del Buque de Proyección Estratégica “Juan Carlos I”, al que tuvo la oportunidad de embarcar en Motril, después de viajar con sus padres y sus hermanos desde Madrid, ciudad en la que reside y recibe tratamiento.

Jaime llegó al puerto granadino sorprendido ante la magnitud de las fragatas y el despliegue militar, fue recibido con todos los honores y, sobre todo, con todo el cariño de la dotación del barco, y zarpó a bordo de este buque insignia que abría la Revista Aeronaval ante S.M. el Rey Felipe VI. Visitó todas las instalaciones, salas, vio aterrizar helicópteros, y accedió al puente demando, donde le recibió el Capitán de Navío, Comandante D.Ricardo Gómez Delgado, “cediéndole el mando” de manera simbólica, del portaviones,transmitiéndole de su parte y todala dotación, la fuerza y energía para que el timón de su vida se enderece y le veamos salir adelante.

Por su parte, el Capitán de Navío, comandante del “Juan Carlos I”, D. Ricardo Gómez Delgado, declaró tras la jornada: “Cuando he visto llegar a Jaime y le he dado el mando, junto a la gorra de comandante, me he emocionado de verdad, al igual que muchos de los miembros de mi dotación. La Armada y las Fuerzas Armadas es una profesión de servicio. Por eso, el trabajo que hace la Fundación Pequeño Deseo, que está al servicio de cumplir los sueños de niños enfermos, nos ha hecho sentirnos de una manera especial parte de su misión. Para mi dotación, igual que para mí, ha sido un auténtico honor poder ayudar a que se cumpliera este pequeño-gran deseo de Jaime”.

“Para la Fundación Pequeño Deseo es un privilegio que las Fuerzas Armadas y en especial la Armada nos hayan facilitado el camino para que Jaime cumpla su sueño. La suerte ha hecho que sea en un día tan importante para las Fuerzas Armadas y que justo el niño tuviera la autorización médica para poder viajar. Se han alineado todos los astros para que hoy este niño viviera un día muy especial y se llevara de vuelta toda la energía y la ilusión, que recordará durante meses y le ayudarán, sin duda, a afrontar de otra manera sus días de tratamiento y la enfermedad”, ha declarado la directora de Pequeño Deseo, Cristina Cuadrado.

La Fundación Pequeño Deseo trabaja desde el año 2000 para hacer realidad los deseos de niños y niñas con enfermedades graves y crónicas, con el fin de apoyarles anímicamente y hacer más llevadera su enfermedad. Está demostrado científicamente, según un estudio realizado por la propia fundación en 2012 junto al Colegio de Psicólogos de Madrid y la Universidad Complutense, que el cumplimiento de un deseo genera en el niño emociones positivas que tienen un efecto enorme en su bienestar y, lo que también es importante, en su entorno más próximo, en muchos casos sus padres. En todos estos años ya hemos cumplido más de 6.500 deseos.