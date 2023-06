O Concello de Narón ofrecerá información turística da cidade na xornada «Primavera no Camiño Inglés»

A concelleira en funcións de Turismo de Narón, Natalia Hermida, informou que o Concello de Narón estará presente nunha nova edición da campaña Primavera no Camiño Inglés impulsada pola Asociación de Concellos do Camiño Inglés en colaboración coa Deputación da Coruña. O evento terá lugar o vindeiro 10 de xuño no Encoro de Beche, no concello de Abegondo, en horario de mañá e tarde, dende as 11.00 ata as 20.00 horas.

Actividades gastronómicas, culturais, baile, música, para crianzas, un mercado de artesanía, e outras propostas forman parte do programa, cuxa inauguración institucional se fixou para as 13.00 horas. A programación estrutúrase en tres espazos: un institucional e de feira turística, outro lúdico, con actividades infantís e culturais e un terceiro gastronómico e de mercado artesanal, tal e como avanzaron dende a organización. A Banda de Gaitas do Padroado da Cultura de Narón actuará neste evento, no marco do espazo lúdico primavera, dende as 13.30 ata as 14.15 horas, tal e como avanzou Hermida.

A concelleira explicou ademais que se instalará un stand informativo do Concello no que se ofrecerá información turística da cidade, ofrecendo aos visitantes a guía de turismo “Narón para os teus ollos”, as rutas turísticas de “Pena Molexa-Monte da Lagoa”, “Ruta dosmuíños”, ruta do Camiño a Santo André de Teixido, e o tramo do Camiño Inglés ao seu paso por Narón destacando “Narón 100” punto do paseo marítimo de Xuvia no que se atopa o hito de pedra que sinala que dende ese punto se está a cen quilómetros de Compostela, a distancia mínima para poder recibir a compostelá, e onde se localiza o indicador turístico “Narón Camiño Inglés”, de recente instalación. Así mesmo, haberá un espazo promocional do pemento do Couto, información sobre outras festas de interese gastronómico e turístico…entre outros recursos.

A programación ao completo pode consultarse a través da web: www.caminoingles.gal , do grupo deFacebook: camino ingles oficial e do Instagram: @camino_ingles_oficial.