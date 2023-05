Miriam Casillas decimonovena en las Series Mundiales de Cagliari

La integrante del Triatlón Ferrol Miriam Casillas consiguió en las Series Mundiales de Cagliari un 19º puesto, mejorando el registro firmado hace unas semanas en la carrera internacional disputada en Yokohama, Japón.

Lo hizo en una competición en distancia olímpica en la que la del Triatlón Ferrol no pudo engancharse al grupo cabecero tras una natación más lenta. Miriam mejoró sus posiciones en el trazado ciclista y con una gran carrera a pie que le permitió cruzar la meta en esa 19ª posición.

Iván Puentes 14º en la Copa Africana de Yasmine Hammamet

Iván Puentes, que forma parte del equipo de Primera División del Triatlón Ferrol que la semana pasada disputó las tres primeras jornadas de la Liga de triatlón en Mérida, participó este fin de semana en la Copa de África de triatlón. En esta prueba, el calor estuvo muy presente. Puentes comentaba, nada más acabar, que “el segmento de carrera a pie no me salió como me gustaría” pero valoró de forma muy positiva su 14º posición y la experiencia que está adquiriendo en estas citas internacionales.