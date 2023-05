28 M-Rey Varela será el nuevo alcalde de Ferrol, logra mayoría absoluta

Una vez finalizados los recuentos de votos los resultados provisionales, con el 100 % escrutado señalan que en Ferrol el Partido Popular ha logrado sus objetivos alcanzando el numero de votos que le permitirán a José Manuel Rey Varela ocupar la alcaldía en los próximos cuatro años

LOS DATOS EN 2019

En las elecciones del 2019 el PP estuvo a punto de lograr la mayoría absoluta, se quedó a las puertas ante la presencia de Cs y algún partido minoritario.Votaron un 61,14 % del censo electoral con una abstención del 38,86 por ciento.

Por partidos el PP logró 14.142 votos (12 concejales); el PsdG-PSOE 10.063 ( 8 concejales); FeC 3. 683 votos (3 concejales); BNG 2.523 votos (2 concejales); y sin ningún concejal Cs 1258 votos; Marea, 683; Sentimiento F. 510; Vox 350 ; Centristas 339; y Ligando 147.

EN ESTE 2023

Partido Popular.- 13 concejales

PsdG-PSOE.-7 concejales

BNG.-3 concejales

FeC.- 2 concejales

VOX.-0

Centristas.-0

Podemos.-0

Ligando.-0

LA ENCUESTA DE GALICIA ÁRTABRA

Según la encuesta realizada por Galicia Ártabra en la semana del 14 al 20 de este mes de mayo en las elecciones municipales del 28 M estaba previsto que José Manuel Rey Varela estuviese a un paso de lograr la alcaldía y por lo tanto se garantizara un cambio en el gobierno de la ciudad.

La candidatura de José Manuel Rey Varelar sería la ganadora de las elecciones, con un porcentaje de votantes que le podrían facilitar el contar con 13 candidatos y garantizar el cambio.

El PSOE desciende en relación a los comicios anteriores, pasa a 6 aunque podría alcanzar el 7 y en ese caso el BNG y FeC se repartirían los otros cinco puestos, con variación respecto a los comicios anterior, los nacionalistas podrían lograr 3 concejales mientras que FeC solo 2.

NUEVOS EDILES

Partido Popular

1.-José Manuel Rey Varela.

2.-Blanca García Olivares.

3.-Javier Díaz Mosquera.

4.-Patricia Cons Formoso.

5.-Alejandro Padilla Rodríguez.

6.-Susana Sanjurjo Fraga.

7.-José Ponte Far.

8.-María del C. García Fraga.

9.-Ricardo Aldrey Rey.

10.-Elvira Miramontes Mas.

11.-José Tomé López.

12.-Arán López Martínez.

13.-María del C. Pieltain Fernández.

PsdG-PSOE

1.-Ángel Mato Escalona

2.-Montserrat Dopico Malde.

3.-Rafael Fewrnández Beceiro.

4.-Eva Martínez Beceiro.

5.-Julián Reina Villalón.

6.-Ana Lamas Villar.

7.-Germán Costoya Casas.

BNG

1.-Ivan Rivas Rico.

2.-María do Mar López González.

3.-Roberto Montero Castrillón.

Ferrol en común

1.-Jorge Suárez

2.-Nerea P. Carballeira.

MATO DA LA CARA, CON MASCARILLA

Pasaban de las diez y cuarto de la noche cuando sorpresivamente Ángel Mato, aquejado por covid acudía a la sede socialista y pronunció unas palabras tan pronto se conocieron los resultados electorales.

Tras felicitar al candidato de los populares, José Manuel Rey Varela «que obtuvo una victoria en las elecciones municipales y al que le deseo que tenga muchas suerte en los próximos cuatro años» señaló que «esta ciudad tiene mucho por delante y yo espero que tenga un mandato que le permita seguir creciendo la ciudad de Ferrol».»Quiero agradecer a la gente que una vez mas nos dio la confianza, no fue suficiente y simplemente decir que siempre es un honor ser alcalde de una ciudad como ésta. Creo que los próximos años van a ser muy buenos para Ferrol, simplemente hubo un cambio político, asi es la democracia, y lo que deseo es que esta ciudad siga siendo lo que nunca debió de dejar de ser, una ciudad fundamental tanto para Galicia como para España«.

«Estos años fueron muy difíciles para todos,lo ajustado creo que en gran medida tuvimos que echar adelante algunas de las medidas que estaban paradas, no nos dio tiempo tampoco de materializar todos los proyectos que teníamos encima de la mesa, y como dije antes de presentarme a las elecciones…esto es la democracia, la democracia es así , ya teníamos un resultado ajustado y ahora cambió, pero insisto en que lo importante es que la ciudad tiene que continuar, creo que tenemos unas buenas perspectivas desde el punto de vista económico, incluso de ilusión, hay que recordar que este sábado nuestro equipo ascendió a segunda división y ya se nota en la ciudad esa alegría. Ferrol tiene mucha falta de autoestima, esta ciudad lo tiene todo y por lo tanto desde aqui yo deseo de verdad, de corazón que los próximos cuatro años sirvan para asentar más si cabe ese tejido económico, industrial, de las grandes industrias pero también del pequeño comercio, de la hostelería, de los pequeños comercios«.

Preguntado si estará en la oposición respondió que «hoy no es el dia para hablar de lo que haré en los proximos meses, pero lo que si puedo decir es que para mi ha sido un honor representar al partido socialista y aprovecho para agradecer a toda la gente que está aqui hoy conmigo y a todos los que nos prestaron su confianza mi sincero agradecimiento y estoy seguro de que en la oposición el partido socialista va a contribuir para que Ferrol siga creciendo, con responsabilidad, como hemos hecho también desde el gobierno, en favor de los ferrolanos y de las ferrolanas»

«

JOSÉ MANUEL REY VARELA

José Manuel Rey Varela (Ferrol, 31 de diciembre de 1975) es un abogado y político español, actualmente diputado del Parlamento de Galicia.

Abogado, en 2002 arrancó su carrera política ejerciendo como concejal en el Concello de Ferrol hasta 2011, siendo también Diputado Provincial en La Coruña de 2007 a 2011. Desde 2011 a 2015 fue alcalde y Presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias.

Fue Conselleiro de Política Social de la Xunta de Galicia de 2015 a 2018 y desde 2016 tiene acta de Diputado Autonómico, ejerciendo de Presidente de la Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior. Es el actual portavoz del Grupo Popular en el Concello de Ferrol y Vicesecretario de Acción Municipal del Partido Popular de Galicia.

Alcalde de Ferrol

Primer alcalde de Ferrol con mayoría absoluta, durante su mandato se avanzó en la transformación urbana del barrio de Canido y en las renovaciones del Parque Reina Sofía, Cantón de Molíns, Jardines de Herrera, Plaza de Sartaña, Plaza del Río do Tronco y Parque Jorge Borrow. También se acometieron varias urbanizaciones de viales en la ciudad, entre ellas la calle del Sol. También se pusieron en servicio los centros cívicos de Canido, Ferrol Vello y San Pablo, así como el Auditorio de Caranza y la Residencia Universitaria. En cooperación con otras administraciones, se procedió a la firma de un convenio urbanístico con el Ministerio de Defensa y se ejecutaron las obras necesarias para el saneamiento de la Ría de Ferrol.

Durante su mandato se obtuvo la Declaración de la Fiesta de las Pepitas como Interés Turístico Autonómico y la Fiesta de la Semana Santa como Interés Turístico Internacional y se puso en marcha la Ruta de la Construcción Naval abriendo las instalaciones de la Armada al público.

En el ámbito social se pusieron en marcha los Planes de Familia y de Igualdad de Oportunidades, se abrieron los Centros de día de Caranza y de Esteiro, nuevos Comedores Senior y la escuela infantil de Esteiro.

En 2015 fue el candidato más votado pero tras el pacto de FEC (Ferrol en Común), el PSOE y el BNG no revalidó la alcaldía, al igual que en el año 2019, a falta de un concejal para la mayoría absoluta.

Presidente de la FEGAMP

Bajo su presidencia, la FEGAMP participó en la elaboración de leyes como la Ley de Inclusión Social de Galicia (Año 2011), la Ley de Accesibilidad (Año 2012), y la Ley gallega de adaptación a los concellos de la Ley de Racionalización de la Administración Local (Año 2014).

Conselleiro de Política Social

Durante su mandato como conselleiro, se aprobó el Plan de Apoyo a la Natalidad (Año 2015), la Estrategia Gallega para la Infancia y Adolescencia 2016-2020, la Tarjeta de la Discapacidad, la Ley 8/2016 sobre el Concierto Social en Galicia, el Observatorio de Dinamización Demográfica de Galicia, la Agenda Social Única de Galicia y el Informe Galicia: Perspectivas demográficas base para la futura Ley de Impulso Demográfico de Galicia.

Fue miembro del Consejo Territorial de Dependencia del Ministerio de Sanidad y Política Social y miembro de la Comisión para el análisis del Sistema de Dependencia en España (Consejo de Ministros del 10 de febrero de 2017), participando también en numerosos Consejos de Ministros en la Unión Europea representando a las Comunidades Autónomas españolas, en el Consejo de Europa, en el Comité de Derechos del Niño de la ONU y en el Consejo de Comunidades Gallegas en Iberoamérica.

Diputado en el Parlamento de Galicia

Como Presidente de la Comisión 1ª Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, el Parlamento de Galicia tramitó las leyes de Administración Digital de Galicia (Año 2019) y la Ley de Acción Exterior y Cooperación para el Desarrollo de Galicia (Año 2021)

Como portavoz del Grupo Popular en la Comisión Permanente del Consello de Contas, fue Ponente de las Memorias de los años 2018 y 2019.