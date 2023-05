Ángel Mato afectado por covid

«Lamentablemente, después de tres años esquivando el virus, lo que ayer viernes parecía un pequeño resfriado se convirtió en la mañana de este sábado en covid. Decidí hacer el test al despertar hoy con nuevos síntomas, muy fuertes, que apuntaban en esa dirección, y nada más conocer el resultado, con la ayuda de mi equipo, comenzamos a dar aviso rápidamente a todas las personas que compartieron ayer conmigo el cierre de campaña. También a los portavoces de los grupos políticos, con los que estuve en el último debate» señala Ángel Mato en un comunicado.

«Debido a esta circunstancia, decidí cancelar mi agenda pública de hoy sábado y permanecer en la casa. Aunque ya no es obligatorio, me pareció lo más adecuado para evitar contagios innecesarios. Mañana domingo acudiré a mi colegio electoral adoptando las medidas de protección idóneas. Previamente,

se le comunicará al presidente de la mesa la hora precisa a la que he previsto votar, con el fin de que todas las personas que se encuentren allí en ese momento puedan mantener una distancia suficiente.

Siento mucho no poder estar esta tarde en la Malata apoyando a nuestro equipo. Seguiré el partido por la televisión con la confianza de que alcanzaremos el ascenso. Aúpa Racing!».