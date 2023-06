Nace la Red de Centros Museísticos de Ferrolterra

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de los Museos, el pasado 18 de mayo veía la luz el primer proyecto conjunto de la Red de Centros Museísticos de Ferrolterra de la que forman parte trece espacios expositivos de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Se trata de un tríptico que recoge información y sitúa en el mapa de la comarca los distintos centros integrados en esta red colaborativa. El documento estará en breve a disposición de los visitantes de cualquiera de estos museos para que puedan conocer la amplia oferta museística de la zona.

El Museo Naval (Ferrol), el Museo de la Construccion Naval-Fundacion Exponav (Ferrol), el Museo de Historia Natural de la SGHN (Ferrol), el Museo Pérez Porto (Esmelle-Ferrol), el Centro de Interpretación de Caldoval (Mugardos), el Museo Etnográfico da Capela, la Casa do Mel (Goente-As Pontes), el Museo Etnográfico Monte Caxado (As Pontes), el Océano Surf Museo (Valdoviño), el Castelo de Moeche, el Museo Mares de Cedeira, el Castelo da Concepción (Cedeira) y el Museo do Humor Xaquín Marín (Fene), son los centros que forman parte de la Red de Centros Museísticos de Ferrolterra.

Por iniciativa de Secundino García, responsable del Museo Etnográfico da Capela, la red comenzó su andadura en noviembre del 2022 con una primera reunión celebrada en las instalaciones del Museo do Humor Xaquín Marín y con la participación de representantes de cinco espacios museísticos de la comarca. La propuesta inicial, a la que se fueron sumando los restantes centros del entorno, era establecer fórmulas de colaboración y dotar de mayor visibilidad a los centros museísticos, especialmente a los de pequeño y mediano formato.



Tras varias reuniones y una ronda de visitas que los responsables de los museos están realizando para conocer los distintos centros, la Red de Centros Museísticos de Ferrolterra ya está trabajando en su próximo proyecto que será una exposición conjunta después del verano.