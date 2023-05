Marián Ferreiro se compromete a reformar a praza da Constitución nun acto electoral en Santa Icía

O local social de Santa Icía, na Solaina, acolleu esta noite, a partir das 21.00 horas, o acto electoral de Terra Galega. A candidata, Marián Ferreiro, estivo acompañada por Guillermo Sánchez Fojo, José Oreona e Marta Novo, entre outros integrantes do equipo co que concorrerá aos comicios locais do vindeiro domingo. Na súa intervención Ferreiro avanzou ás veciñas e veciños que un dos compromisos do vindeiro mandato é executar a reforma da praza da Constitución, ubicada no barrio, e que será obxecto dunha importante remodelación, cun deseño acorde aos cambios que nos últimos meses está experimentando o barrio co avance das obras de humanización.

A esas últimas obras referiuse tamén a candidata de TEGA, que asegurou que se convertirán nun referente non só na cidade senón en Galicia, sobre a implantación dun modelo que permitirá dar un gran cambio a unha avenida, a da Solaina, na que os peatóns terán prioridade, con beirarrúas máis anchas e totalmente accesibles e espazos axardinados e para vehículos perfectamente delimitados. “As obras continúan avanzando segundo as previsións e unha vez rematadas permitirán continuar avanzando no plan director que temos deseñado para este barrio, a través do que queremos rexenerar a cidade, mellorando a calidade urbana, a actividade económica da zona e, por suposto, a calidade de vida de todas as persoas que residen aquí”, recalcou Ferreiro.

A maiores, a candidata de Terra Galega tamén avanzou outras propostas deseñadas para o barrio, como a ampliación do espazo e o servizo da ludoteca municipal. “A aposta pola conciliación da vida familiar e laboral seguirá sendo outra das nosas prioridades, polo que melloraremos estas instalacións municipais para que poidan beneficiarse das mesmas máis persoas”.

En canto á área de deportes, unha das actuacións previstas para o vindeiro mandato, tal e como avanzou Ferreiro, é a ampliación das bancadas do pavillón Campo da Serra. “Un dos nosos compromisos na área de deportes que inclúe tamén a creación con fondos propios de bolsas para deportistas ou actuacións de mellora na piscina municipal e outros equipamentos municipais”.

A parroquia de Xuvia acollerá mañá mércores ás 21.00 horas o seguinte acto de Terra Galega, e no que Marián Ferreiro estará acompañada por Ibán Santalla, entre outros integrantes da súa candidatura.