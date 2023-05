“En olor de multitud” Feijóo y Rueda apoyaron en un acto de campaña a Rey Varela

Con abarrote total, con asistencia de unas seiscientas personas, con la idea de apoyar al candidato a las municipales por el Partido Popular, José Manuel Rey Varela, en la tarde de este viernes se ha celebrado un acto en la zona ajardinada del Pazo do Monte, en San Pedro de Leixa, en Ferrol al que asistieron el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Los ciudadanos, no solo afiliados del PP, respondieron a la llamada y lo que podría haberse convertido en un mitin más de campaña fue un encuentro lleno de ferrolanismo en donde además se palpaban “aires de prudente victoria”.

Allí estaban desde el vicepresidente de la Xunta, y presidente provincial del PP, Diego Calvo; el vicesecretario general de organización del PP, Miguel Tellado; a candidatos de distintos municipios de la zona, miembros de la candidatura de los populares ferrolanos; y antiguos afiliados acompañados por NN GG. Dejándose ver, además, un buen número de independientes y de ciudadanos que formaron parte en comicios anteriores en otros partidos políticos y que en esta ocasión dan su apoyo a José Manuel Rey Varela.

A las siete y cuarto de la tarde y Feijóo, Rueda y Calvo eran recibidos con el himno de los populares entre aplausos de la gran cantidad de asistentes puestos en pie.

Ninguno de los tres defraudó, Rueda, Feijóo y Rey Varela, supieron elegir las palabras exactas para recibir continuos aplausos.

JOSE MANUEL REY VARELA , SUMA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comenzó sus palabras con un “presidente ya ves que aquí seguimos en forma” refiriéndose al “llenazo” por parte de los asistentes.

“Lo que vemos es que aquí cada vez hay una mayoría mas amplia, que hace que el partido avance, la gente está muy motivada, nuestros candidatos, todos, empezando por José Manuel suman. El PP suma y a diferencia de lo que le pasa al PSOE el presidente del PP de España suma en todas partes”.

«Después de haber estado en bastantes sitios durante esta primera mitad de la campaña creo que aquí en Ferrol, por muchas razones, tenemos que estar especialmente satisfechos. Por resumirlas en tres, primera porque la inmensa mayoría de los gallegos no vamos a dejar por mucho que les “amole” de dar nuestra opinión sobre el PSOE, sobre Pedro Sánchez, sobre Podemos, sobre el Bloque y todo lo demás», “El que no quiera caldo que sepa que si no vota a José Manuel en Ferrol, por desgracia va a beber dos tazas como mínimo, por lo tanto, esa es la primera razón.

La segunda, después de ocho años de división, de bloqueos, de pasos atrás, esta ciudad quiere un cambio, sin ninguna duda.

Y la tercera y fundamental cuando no podemos evitar dar nuestra opinión sobre lo que hemos visto, cuando queremos un cambio para que todo eso se produzca, para que todo eso sea efectivo, solo hace falta la persona indicada y aquí sin ninguna duda tenemos a ese candidato, a la mejor persona, que es José Manuel Rey”.

“Pero eso si, ojo en caer en el exceso de confianza, ya sabemos lo que pasó aquí otras veces. Los hay que lo pueden dar por hecho, y si hay alguien que lo da por hecho los que están esperando a que le falten esos pocos votos lo van a aprovechar, por lo tanto que nadie de por hecho absolutamente nada. Y también los va a haber quienes van a dispersar el oto inútilmente y eso también pueden contribuir a que otra vez , como pasó hace cuatro años cuando faltaban esos pocos votos para que José Manuel pudiera ser alcalde y pasó lo que pasó y hubo lo que hubo que aguantar estos cuatro años.

Por lo tanto ojo con el exceso de confianza, si tenemos lo que hace falta para poder ganar, si José Manuel tiene una idea de ciudad, que tiene que poner en marcha desde el primer día , por supuesto con la ayuda de la Xunta de Galicia, por supuesto con la ayuda del gobierno de España cuando Alberto sea presidente, si hay propuestas para la ciudad en su conjunto, para cada barrio y sus parroquia, si hay experiencia de gestión que nadie pone en duda en José Manuel, empezando por sus rivales, si hay ganas, si hay energía muy importante para poder gobernar y si hay también un futuro alcalde, a ocho días de serlo, que no divide sino todo lo contrario, une, que no se lamenta, no pierde el tiempo lamentándose, persevera hasta que consigue los objetivos, si hay un alcalde que no va a poner excusas, va a poner soluciones, y si ese alcalde se llama José Manuel Rey, hay razones de sobra para decir efectivamente, con todo el sentido…Opa Ferrol con José Manuel Rey”.

La potencia industrial de Ferrol que se quede en Ferrol

Y seguidamente Rueda se refirió a un tema “un tanto gris” en relacion a Navantia. “Escuchábamos al candidato socialista a la alcaldía de Ferrol insinuar, porque no se atrevía a decirlo directamente, que el gobierno socialista de España puede trasladar la actividad de Navantia a un sitio diferente a la ría de Ferrol. A lo mejor sabe algo que los demás no sabemos, a lo mejor es así, pero a mi me gustaría recordarle dos cosas, primero que los que desmantelaron la enorme potencia naval que tenía Ferrol, toda esta zona, fueron ellos, que a nadie se le olvide, y que todos los que empezaron a recuperar poco a poco, con mucho esfuerzo, con muchas alianzas, toda la potencia que empezamos a tener otra vez fue un gobierno del PP en Madrid, un gobierno del PP en la Xunta de Galicia con Alberto Núñez Feijóo, y un gobierno en el concello de Ferrol con José Manuel Rey, que a nadie se le olvide todo eso. Y será bueno recordarlo cuando insinúa que aquí no hay sitio para todo.

¡Vamos a ser serios!. El lugar donde se hacían los barcos mas grandes de Europa, y en algunos casos más grandes del mundo, ¿no tiene sitio ahora mismo para esa nueva industria?. Pues yo os digo una cosa, lo que depende de la Xunta de Galicia, lo que dependa apenas dentro de una semana del nuevo alcalde de Ferrol, y de lo que va a depender de ti, Alberto, a partir de diciembre…., yo te pido Alberto en nombre de todos los ferrolanos que la potencia industrial de Ferrol se quede en Ferrol porque es perfectamente posible.

Y está bien aclararlo frente al nerviosismo de alguno, que son capaces de insinuar cualquier cosa”.

Terminó pidiendo el voto, con ilusión, para Rey Varela.

ACABAREMOS CON LAS DISCRIMINACIONES CON FERROL

Seguidamente tomo la palabra el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

“Vamos a aprovechar unos minutos para hablar de Ferrol. Hoy estamos en casa. Quiero deciros algunas cosas y mandar algunos mensajes.

En primer lugar el mensaje se refiere a Ferrol. José Manuel, tu me dijiste no, por Ferrol, y tu propuesta ahora fue la de venir a tu ciudad en campaña y te dije que si, por Ferrol y por ti. Y estoy seguro que tu decisión ha valido la pena, sobre todo por Ferrol y que en este momento tengamos a una persona que su mayor objetivo en la vida, profesional, político sea Ferrol es algo que creo vale la pena resaltar”.

Tras dar el apoyo a todos los candidatos de Galicia, Feijóo se refirió a que “Estamos necesitados de abrir una nueva etapa política en España, una etapa que rezume unidad, gestión, interés general y en consecuencia servicio público, y es muy importante después de cinco años donde el interés general no existe, donde la gestión no es prioritaria y donde la división y la fractura forman parte de la estrategia de los socios que conforman el gobierno”.Y en tercer lugar decirsos que aunque no estoy en Galicia, estoy trabajando por ella. Si España va a mejor Galicia irá a mejor y os puedo asegurar que no me voy a olvidar porque sería olvidarme de mi mismo, que todo mi caudal político lo cosechamos juntos en Galicia, y que haré siempre política en beneficio de Galicia porque no sabría hacerlo de otra manera”.

Siguió señalando que “Galicia es nuestra familia, es el lugar donde nacimos, es mi manera de entender la política, aquí aprendimos lo que es el pragmatismo, el entendimiento, el sentidiño, y también el sentimiento por la tierra.”Sabemos distinguir entre pagar y dejar a deber, entre gastar e invertir y que sabemos que la política galega es un modelo en el conjunto de España”.

“No se si llegaremos o no a la Moncloa, lo que si digo es que la Moncloa está en la carretera de La Coruña, a la salida de Madrid, sabemos donde está, sabemos localizarla y sabemos llegar hasta allí”.

“Os puedo asegurar que se acabarán las discriminaciones con Ferrol, se acabarán los incumplimientos con Ferrol y e acabarán las esperas de Ferrol.

Tenemos el compromiso con Navantia, hay algunos políticos, especialmente políticas que hicieron aquí carrerea polñitica y que todo el día estaban hablando de Navantia, ahora en la campaña electoral ¿sabeis porque no hablan de Navantia?, porque nunca les ha importadoNavantia, probalemrntr por eso no vengan a Ferrol porque despuñes de cinco años en el gobierno que una ministra vicepresidenta venga aquí ha hablar de Navantia…probablemengte la mayoría de los ciudadanos de Ferrol se reirían a carcajadas de sus compromisos durante décadas sobre Ferrol, sobrer Navantia..y ahotra que tiene la mñisma oportunidad durante cinco años consecutivos pues..el astillero 4.0 no se ha ejecutado y aquel dqie seco de que hablaban se quedó en seco”

Tren y zona franca

“Tengo un compromiso con Ferrol y es el de dotarle de un tren que pueda conectarlo con la alta velocidad para que la ciudad y comarca también tenga una conectividad al resto de Galicia y hacia la meseta. Y tenemos un compromiso presentado desde la Xunta de Galicia y por lo tanto desde el Partido Popular de Galicia y el Partido Popular de España que es crear en Ferrol una zona franca y os puedo asegurar que de las primeras decisiones que adoptaré será dársela a Ferrol como lo hemos prometido para facilitar las inversiones y para captar la inversión imprescindible para la recuperación económica de Ferrol”.

Asimismo, en este mitin, el presidente del PP ha mostrado su «apoyo incondicional» a Rey Varela, a quien ha calificado de «trabajador incansable», «perseverante» y que «no se resigna y trabaja ante un gobierno municipal que lleva cuatro años bloqueado» con el socialista Ángel Mato al frente.

Según el líder popular, Rey Varela «es todo lo contrario de aquellos que se dedican a recaudar, recaudar, recaudar para luego gastar, gastar y gastar y endeudar , endeudar y endeudar»..”La suerte que quiero para José Manuel es la que quiero para la ciudad de Ferrol, y esa suerte a la tercera no puede fallarnos”.

Finalizo insistiendo en que “no hay que resignarse” y comprometiéndose con Ferrol.

ABRIR EL CONCELLO A LOS CIUDADANOS

Ya por último tomó la palabra José Manuel Rey Varela. Entre aplausos de los asistentes, con una primera crítica “Lo que si podré hacer como alcalde es volver a ofrecer el teatro Jofre para realizar los grandes actos electorales” en alusión a que el acto tuvo que celebrarse en el Pazo do Monte ante “la prohibición” de efectuarlo en el teatro municipal. “Un gobierno que cierra el teatro Jofre para actos electorales igual que cerró el Ayuntamiento a los vecinos, no les gusta estar con la gente”, asegurando que «tan pronto sea alcalde lo primero que hará será abrirlo de nuevo». y ha mostrado su agradecimiento «por todas las muestras de cariño» que está recibiendo.

«Me presento con un proyecto en el que todo habéis participado, y por eso es el programa de todos los ferrolanos», ha afirmado, para seguidamente tener unas palabras en agradecimiento a sus compañeros de candidatura: «Sois unos valientes y solo os pido lealtad, trabajo y apoyo». «Un equipo “preparado para gobernar desde el primer día” para poner a Ferrol en lo más alto».

“Si quiero ser alcalde de Ferrol es por todos vosotros y por una cuestión de sentimientos, porque me duele ver cosas en esta ciudad que se podrían hacer de otra manera y porque me ilusiona todo lo que esta ciudad puede llegar a ser si logra que una gran mayoría de ferrolanos nos pongamos de acuerdo en intentarlo. Por eso me presento con un proyecto, que nace de la base en el que todos vosotros habeis participado, barrio a barrio, parroquia a parroquia, café a café, un proyecto que no es el de un partido, es el de Ferrol y pertenece a todos los ferrolanos».

“Se muy bien lo que es caer, pero también se que lo importante es que nos volvamos a levantar y eso lo sabemos bien en Ferrol”.

“Creo en Ferrol y en los ferrolanos, en nuestra fuerza para superar la adversidad y si Ferrol no se rinde yo tampoco me rindo. Me encuentro con más responsabilidad que nunca, pero también con mas determinación y experiencia”.

¿Porqué los ferrolanos quieren un cambio?.

“Me he propuesto hacer una campaña donde los protagonistas son los ferrolanos, no los políticos, la gente está muy cansada de política, por eso no contesto a las provocaciones de los que nos estuvieron gobernando estos ocho años, ellos hablan de Rey Varela y Rey Varela habla de Ferrol.

Como hoy me lo volvieron a pedir y dicen que estoy callado les voy a contestar ahora que me escucha “poca gente”.Un pequeño baño de realidad para que entiendan porque los ferrolanos quieren un cambio.

Ya se ha dicho aquí, este sábado el Racing tiene un partido muy importante y estoy convencido en que va a ser el primero en ascender, O Parrulo tiene un partido también muy importante, y hoy viernes en el pabellón de a Malata hay un cartel que dice “no hay agua caliente disculpen las molestias”. Pues eso mismo es lo que sucede con las cosas del día a día, con los baches, con la limpieza, con las podas, con los jardines y con los desbroces en el rural. ¿Quién va a hacer las grandes cosas si no es capaz de solucionar los temas del día a día?. Por lo tanto primera respuesta que me pedía.

Segunda respuesta. Yo lo que propongo es un gobierno que vigile los plazos de las obras y sino que le pregunten a los vecinos de la calle de la Iglesia o de San Francisco. Un gobierno que cree plazas de aparcamiento en lugar de eliminarlas . Un gobierno que abra bibliotecas en lugar de cerrarlas, hoy por la tarde la única biblioteca municipal que queda estaba cerrada. Un gobierno que abra comedores de mayores en lugar de cerrarlos y sobre todo un gobierno que escuche con empatía a los vecinos porque si no eres capaz de escuchar nunca podrás solucionar los problemas.

Y tercera respuesta. Os propongo un gobierno que defienda a Ferrol por encima de todo, por eso yo os puedo decir, y tengo alguna experiencia en esto, es que no consentiré como alcalde que sucedan cosas como las que vimos ayer jueves. La primera viene la ministra de transportes de Pedro Sánchez y no se compromete al proyecto del tren Ferrol-Coruña, el mismo día esta en Lugo, ciudad a la que queremos porque además es hermana, y presume de que ya ahn firmado el proyecto de la intermodal, lo que no puede ser es que Ferrol sea la única ciudad de Galicia que se queda aislada del transporte del siglo XXI, porque Ferrol no se merece más que nadie,pero tampoco menos que nadie.

Lo de Navantia

«Y encima, por si había también algunas dudas, nos enteramos por el BOE de que la presidencia de Navantia busca suelo fuera de Ferrol. Fíjate que salen noticias y de esto no se había hablado nunca hasta ayer. Pues bien, como diría Pedro Sánchez ¿y Navantia de quién depende?. Pues ya está, que espabilen un poco en la presidencia de Navantia, que espabilen en el gobierno de España que sostiene la presidencia de Navantia porque lleva cuatro presidentes en cuatro años y ninguno es ingeniero naval, y de eso en Ferrol presidentes también sabemos un poco. Que planifiquen el millón de metros cuadrados de Astano. Los que somos de Ferrol, que no es el caso del presidente de Navantia, sabemos que en Astano trabajaron 10.000 personas, que tiene como indico un millón de metros cuadrados , como para que ahora no haya sitio para ensamblar eólica marina, y si no le llegan ese millón de metros cuadrados de Astano que quiten del cajón el proyecto de transformación del astillero 4.0 de Navantia-Ferrol porque entre otras cosas construyendo el dique y el taller de subbloques, también mucha páginas pero ni una sola piedra en cinco años pero mucha propaganda, liberaría miles de metros cuadrados para la ciudad y para actividades industriales como las que se están haciendo. Por lo tanto lo que dice Rey Varela sobre esto y delante de los presidentes Rueda y Feijóo es que no consentiremos en Ferrol que Navantia desvíe carga de trabajo de los astilleros de nuestra ría”

Por último, ha asegurado que se compromete a tener «un presupuesto en los cien primeros días del mandato, algo que otros han sido incapaces de hacer en cuatro años», finalizando su discurso con ese lema ‘Opa Ferrol’.