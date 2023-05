O BNG de Ferrol comprométese a traballar para recuperar a presenza do Galego na cidade

Iván Rivas, candidato do BNG á alcaldía de Ferrol, acompañado de membros da candidatura nacionalista participou este mércores 17 de maio na concentración convocada pola Plataforma Queremos Galego en apoio a lingua e comprometeu «o esforzo dun goberno liderado polo BNG para atallar o declive do galego en Ferrol e dar a oportunidad à xente máis nova da cidade de contar con espazos de socialización na nosa lingua»

Iván Rivas, candidato do BNG, advertiu do «compromiso e da promoción limitada que desde o concello se fai da nosa língua que se evidencia nesta campaña electoral na actitude dos representantes do Partido Popular e do PSOE cando vehiculizan os seus discursos unicamente en castelán. Fronte a isto para o BNG resulta necesario e obvio que temos que tomar decisións co obxecto de revertir este situación e comprometeuse a que a lingua galega sexa un elemento transversal en toda a actividade que se faga desde a admnistración local»

O BNG advertiu que «ao longo destes anos, desde o goberno local, non existiu ningún tipo de compromiso coa lingua galega. Non se convocou o Consello Municipal da Lingua nen se desenvolveron actividades co obxectivo de promocionar a lingua nun momento que se encontra nunha situación moi preocupante sobre todo entre a xente mais nova da cidade»

Iván Rivas sinalou «que desde o BNG comprometémosnos a que calquera tipo de contrato ou xestión que se teña que facer por parte de empresas externas co concello de Ferrol se teña que vehiculizar en lingua galega. Asi mesmo puxo énfase en que o máis importante é que traballaremos para que a xente máis moza da cidade poida ter foros de socialización e encontro nos que a lingua galega sexa vehicular»

Para Rivas «é fundamental que se desenvolvan actividades nas cales os mozos e mozas poidan atopar un lugar de referencia para colectivizar na lingua que os identifica como galegos».