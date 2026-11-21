El Partido Popular de As Pontes ha condenado la vandalización de sus pancartas, tras aparecer este sábado rotas. «Es una absoluta falta de respeto por la pluralidad política», han denunciado.

En un comunicado publicado en la red social Facebook, la formación popular ha mostrado su «indignación» ante unos hechos que considera «incompatibles con los principios democráticos«, cuestionando que se pretenda «silenciar a quienes defienden ideas diferentes».

En este sentido, el PP local ha recordado que la discrepancia política forma parte de cualquier sociedad democrática y que es «legítimo debatir, criticar y manifestarse«, pero «nunca recurrir a la destrucción del material de otras formaciones para impedir que expresen sus ideas».

«Esto no es libertad de expresión. Esto es intolerancia», han denunciado, insistiendo en que la democracia exige respetar también las opiniones y planteamientos con los que uno no está de acuerdo.

La formación ha reafirmado su voluntad de continuar desarrollando su actividad política y defendiendo sus propuestas para el municipio: «No nos van a callar. No nos van a intimidar. Y no vamos a dejar de defender aquello en lo que creemos (…) Las pancartas se pueden romper, pero las ideas, las convicciones y las ganas de trabajar por As Pontes, no», han concluido.