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La votación definitiva se celebró durante la reunión de voluntariado. El reconocimiento se entregará el sábado 21 en la tradicional comida anual de la entidad.

La Asociación Sociocultural ASCM ya ha elegido a la persona que recibirá el reconocimiento al Voluntariado del Año 2026. Chus Andrade ha resultado elegida tras obtener el mayor número de votos en la votación final celebrada ayer, en la que participaron sus compañeras y compañeros de la entidad.

El proceso de elección se desarrolló en dos fases. La primera, de carácter virtual y a través de las redes sociales, permitió seleccionar a las personas que pasarían a la final, con posibilidad de repescar a una de las candidaturas inicialmente eliminadas. En esta primera ronda, Fernando Silven fue el voluntario más votado en redes sociales, mientras que Juan Ferraces consiguió superar la fase eliminatoria al conseguir el apoyo de sus compañeras y compañeros.

ASCM quiere agradecer especialmente la participación y el respaldo recibidos durante la fase virtual, fundamental para decidir quiénes llegan a la final. Cabe destacar que ambas fases son independientes y que los votos virtuales no se acumulan a los de la votación definitiva, por lo que todas las personas finalistas parten en igualdad de condiciones.

La elección final correspondió al propio grupo de voluntariado, que mostró su apoyo mayoritario a Chus Andrade.

Con esta iniciativa, ASCM quiere reconocer la dedicación y la implicación de quienes aportan su tiempo e ilusión a la entidad, contribuyendo al desarrollo de sus actividades y al compromiso colectivo con la inclusión social de las personas con discapacidad.

El reconocimiento se entregará el próximo sábado 21 durante la tradicional comida anual de ASCM, una cita que reunirá a cerca de un centenar de personas y que servirá también para celebrar y agradecer la labor de todo el voluntariado.