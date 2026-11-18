La mayoría sindical del comité de empresa de Navantia Ferrol, integrada por Movemento Alternativo Sindical (MAS) y la CIG –que suman 10 de los 19 delegados–, ha cargado contra CCOO y la dirección de la empresa por haber alcanzado un acuerdo sobre el plan industrial «a espaldas de la representación legal de las plantillas».

Los sindicatos sostienen que, desde hace tiempo, todas las centrales y sus respectivas secciones dentro de la empresa decidieron trabajar «con un objetivo común«, que era negociar el plan, consolidar la carga de trabajo y planificar las nuevas incorporaciones. Para alcanzarlo, se comprometieron a «no actuar de manera unilateral para preservar la unidad sindical necesaria».

De este modo, el acuerdo entre Navantia y CCOO, publicitado por esta última organización, es, según MAS y CIG, «una operación diseñada de espaldas a la plantilla y a su representación, con una clara apuesta por CCOO y con una forma de proceder absolutamente inadmisible: con nocturnidad y alevosía, pasando por encima de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras y demostrando una deslealtad inaceptable».

Las centrales de la mayoría sindical invitan a CCOO y a Navantia a hacer público «de inmediato» el acuerdo o, «si no existe, como afirma ahora CCOO, a desmentir lo publicado«. Además, exigen responsabilidades y, de ser ciertas las informaciones, exigen la dimisión del presidente de Navantia y de la presidenta de la SEPI por «manejar el futuro de miles de familias con esta frivolidad». Por último, reclaman una negociación real «con transparencia, lealtad y respeto».