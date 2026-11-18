El automovilismo base de la comarca suma un nuevo éxito fuera de Galicia. El piloto Dylan Blanco Marcos, natural de Narón y vecino de Neda, de tan solo 9 años, se proclamó este pasado fin de semana campeón en la Carrera de Campeones FACYL, disputada en el Circuito El Silvar de Benamariel (León) bajo la organización de la Federación de Automovilismo de Castilla y León.

El mérito del joven deportista es todavía mayor teniendo en cuenta que esta temporada 2026 ha sido su primer año en el mundo del kárting. La cita leonesa reunió a más de un centenar de pilotos procedentes de distintas comunidades autónomas en unas condiciones de pista muy exigentes. Dylan Blanco demostró un gran nivel desde el inicio, marcando el segundo mejor tiempo en la sesión clasificatoria y rodando en la final al ritmo de los pilotos más experimentados de la parrilla para alzarse con el título en la categoría Mini Novel.

Este campeonato pone el broche de oro a un año de debut sobresaliente para el piloto de Ferrolterra, quien hace apenas unas semanas —el pasado 25 de octubre— también se proclamó ganador de la Supercopa Galicia en la categoría Escuela IRT, disputada en Outeiro de Rei (Lugo). A estos éxitos se suman sus victorias previas en el Campeonato Gallego y su reciente debut con un tercer puesto en el circuito toledano de Recas dentro de la exigente categoría Rotax MiniMAX.

Preparación para la temporada 2027

Tras dar por finalizado el calendario de este año con este nuevo título, Dylan Blanco inicia ya su etapa de preparación física y técnica durante el invierno. El joven piloto trabajará durante los próximos meses para llegar en el mejor estado de forma posible a sus nuevos desafíos deportivos de la temporada 2027, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.