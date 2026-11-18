Pontón acusa al PP de utilizar Galicia como «banco de pruebas» de los recortes que Feijóo «quiere poner en marcha».

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha mantenido este miércoles un encuentro con trabajadores y trabajadoras de la industria en Ferrol, desde el que ha acusado al PP de utilizar Galicia como «un banco de pruebas» de los recortes que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, «quiere poner en marcha».

Acompañada por el cabeza de lista al Congreso de los Diputados por A Coruña, Néstor Rego, ha pedido el voto a la clase trabajadora para frenar en las urnas los «recortes laborales» que, en sus palabras, «el PP ya aplica en Galicia».

En este contexto, ha lamentado que «se pretenda normalizar la precariedad» y que las personas trabajadoras tengan dificultades para llegar «no a final de mes, sino al día 15«. Pontón ha recalcado que en Galicia «los salarios y las pensiones están por debajo de la media» y que la inflación, por el contrario, «sube más que en el resto del Estado«.

Además, ha apuntado que la derecha «tiene una agenda que quiere recortar derechos», como es el caso de las bajas laborales, según ha especificado. «Rueda está empeñado en que la gente enferma tenga que ir a trabajar«, ha añadido.

La líder nacionalista ha asegurado desde Ferrol que ninguna de estas medidas son apoyadas por el BNG, que en su programa aboga, entre otros, por modificar la legislación para «limitar el poder de las mutuas«. En sus palabras, hacerlo equivaldría a «darle el poder a los empresarios».

De igual modo, Pontón y Rego han defendido que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe situarse en el 60 % del salario medio, como recoge la Carta Social Europea. El hasta ahora diputado ha incidido en que la subida del SMI aprobada este martes en el Consejo de Ministros es «insuficiente» y que debe elevarse hasta los 1.426 euros.

Ambos también han llamado a «avanzar hacia la jornada de 35 horas semanales sin reducción salarial» y derogar «en su totalidad» la reforma laboral, «algo que este Gobierno no ha hecho» –han incidido– y que aparece recogido en el programa electoral del Bloque para el 29 de noviembre.