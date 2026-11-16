San Julián ha acogido en Ferrol el concierto benéfico en honor de Santa Cecilia

La música cofrade y la solidaridad vuelven a darse la mano en Ferrol con la cuarta edición de este certamen benéfico.

La Concatedral de San Julián ha sido escenario, un año más, de la celebración del IV Concierto Benéfico en Honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. El acto, que dio comienzo a las 18:00 horas de este domingo, ha vuelto a consolidarse como una cita imprescindible en el calendario cultural y solidario de la ciudad.

Este año el evento que ha sido promovido por la Cofradía de la Santísima Virgen de la Soledad ha contado con la participación de la Agrupación Musical Nuestra Señora del Nordés OJE (Ferrol), la Agrupación Musical Virgen del Carmen (Ferrol), la Banda Nuestra Señora de la Misericordia (Viveiro), la Banda Vila de Cedeira (Cedeira) y las Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno (Ferrol).

(Video cedido)

Durante el recital, cada una de las agrupaciones interpretó un repertorio compuesto por cuatro marchas y piezas musicales que hicieron disfrutar al numeroso público congregado en el templo ferrolano, poniendo en valor el trabajo, la dedicación y el nivel artístico de las bandas participantes.

Más allá del apartado musical, la jornada mantuvo su marcado carácter social y solidario. Como en ediciones anteriores, el evento incluyó una recogida de alimentos no perecederos a favor de la Cocina Económica de Ferrol, permitiendo que los asistentes colaborasen directamente con la labor asistencial que esta entidad desarrolla en la ciudad.