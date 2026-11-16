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CCOO del comité intercentros de Navantia critica la demora de la empresa pública en la aprobación del plan industrial negociado hace dos semanas. El sindicato recuerda que la compañía lleva desde 2022 sin un programa estratégico que contenga aspectos como inversiones y empleo, por lo que urge a que se le dé el visto bueno.

El acuerdo, ha explicado CCOO, mejora «sustancialmente» algunos de los aspectos que figuran en el documento elaborado en verano por el grupo naval público, incrementando hasta las 7.600 las incorporaciones para los diferentes centros productivos, entre otros.

Para el sindicato es de «enorme trascendencia» que se apruebe definitivamente porque «permitiría la recapitalización de la compañía», lo que supondría la reducción de la deuda de Navantia.

Sin embargo, CCOO ha criticado que tras dos semanas todavía no haya sido aprobado por el consejo de administración, un retraso para el que «no hay justificación».