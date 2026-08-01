Publicada la convocatoria para cubrir más de 120 plazas de Policía Local en 40 ayuntamientos gallegos

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado la convocatoria de 133 plazas para los cuerpos de Policía Local de 40 ayuntamientos gallegos, de las que 105 se cubrirán por oposición libre y las 28 restantes por provisión de movilidad. Estas últimas están destinadas a los policías ya en ejercicio que cambian de ayuntamiento mediante sistema de concurso y de conformidad con un baremo de méritos.

El plazo para inscribirse en esta convocatoria comenzará después de que el anuncio se publique en el Boletín Oficial del Estado y permanecerá abierto durante 20 días hábiles a través de la sede electrónica de la Xunta.

La oposición libre contará con cinco ejercicios, comenzando por un test de conocimiento de 100 preguntas sobre el temario publicado que se prevé celebrar en el mes de septiembre junto con la prueba de conocimientos de gallego, salvo para las personas que estén exentas. El proceso continuará con las pruebas de aptitud física (velocidad potencia de tren superior e inferior, resistencia general y natación), psicotécnicas (inteligencia, personalidad entrevista personal) y reconocimiento médico.

Una vez finalizado el proceso dará comienzo el curso selectivo en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) y los aspirantes admitidos pasarán a formar parte de la nueva promoción de Policía Local de la Academia.

Los ayuntamientos que convocan plazas en esta convocatoria por alguna de las dos modalidades son A Coruña, A Guarda, A Illa de Arousa, A Laracha, A Pobra do Caramiñal, Ares, Arzúa, Barbadás, Boiro, Cedeira, Celanova, Culleredo, Fene, Ferrol, Fisterra, Gondomar, Lugo, Melide, Moaña, Muxía, Nigrán, O Barco de Valdeorras, Oleiros, Ortigueira, Ourense, Padrón, Ponteareas, Pontevedra, Redondela, Ribadeo, Sada, Salceda de Caselas, Santiago de Compostela, Silleda, Soutomaior, Teo, Tui, Verín, Vigo y Xinzo de Limia.