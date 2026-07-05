La Xunta emplea el carbono 14 para fechar 27 bienes patrimoniales desde el Neolítico a la Edad Media

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La Xunta acaba de conseguir precisar la fecha de 27 bienes patrimoniales de Galicia, que abarcarían desde el Neolítico hasta la Edad Media, gracias al uso de la prueba de carbono 14 sobre restos botánicos.

Así lo ha dado a conocer esta semana el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, quien ha explicado los «importantes hallazgos de este proyecto pionero» encargado por la Consellería de Cultura al Instituto de Ciencias del Patrimonio, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En la presentación, Miramontes ha explicado que la investigación está basada en la selección minuciosa de muestras arqueobotánicas de vida corta como son, entre otras, las semillas de cereal. De este modo «se asegura un altísimo margen de precisión temporal».

Así, ha apuntado que la aplicación sistemática del carbono 14 sobre estos restos botánicos «permite afinar la cronología con gran detalle».

HALLAZGOS MÁS RELEVANTES

El responsable de Patrimonio de la Xunta ha destacado alguno de los hallazgos más relevantes de la investigación, entre los que ensalzó el descubrimiento de que en el Castro de Casilla, en Lugo, se encuentra la casa comunal alargada, conocida como longhouse, «más antigua del noroeste peninsular».

Al respeto, Miramontes ha aclarado que la datación fue posible con la aplicación de radiocarbono que proporcionó un claro intervalo enmarcado en el bronce inicial, adelantando significativamente otros registros conocidos, entre los que citó el de Setepías, en el municipio pontevedrés de Cambados.

De igual forma, el estudio también ha resuelto enigmas del mundo funerario como la cronología de la cista prehistórica de Punta Riasón, en la Illa de Arousa, en Pontevedra, «en la que se dató en el bronce inicial dos espiras de plata que formaban parte de un menaje funerario».

Además, el director xeral de Patrimonio también puso en valor otro hallazgo en el campo del mundo castreño, ya que «se consiguió datar por primera vez una parrilla cerámica, hasta ahora considerada como un elemento de tradición romana en fechas claramente anteriores a ellos«. Además, ha considerado «significativo» el descubrimiento en el Castro de Sarridal, en el municipio coruñés de Cedeira, «de que los niveles de uso de su sauna castreña se prolongan hasta el cambio de era».