El Natación Ferrol conquista el Campeonato gallego infantil y completa una temporada histórica

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El Club Natación Ferrol volvió a firmar un fin de semana para el recuerdo al proclamarse campeón gallego infantil en el Campeonato gallego de verano, disputado en la Piscina Olímpica de Ourense. El equipo ferrolano se alzó con el título por equipos tras una brillante actuación colectiva y confirmó el excelente momento de su cantera al conquistar también el campeonato gallego femenino.

El éxito en la cita autonómica pone el broche a una temporada sobresaliente para el club, que continúa consolidándose como una de las principales referencias de la natación gallega en las categorías de formación.

Un doble campeonato para cerrar un curso brillante

Además del título conseguido en el Campeonato gallego de verano, el Natación Ferrol recibió durante la competición el trofeo que le acredita como campeón de la Liga gallega infantil femenina, culminando una temporada marcada por la regularidad y los buenos resultados.

La entidad ferrolana reafirma así el dominio mostrado durante todo el curso en las competiciones autonómicas, gracias al trabajo desarrollado por sus deportistas y cuerpo técnico.

Un amplio medallero para el conjunto ferrolano

Entre las actuaciones individuales más destacadas sobresalió Diego Troitiño, que logró un pleno de victorias en la especialidad de espalda al proclamarse campeón gallego en las pruebas de 50, 100 y 200 metros.

Rocío del Carmen Ramos también brilló con dos títulos autonómicos en 200 y 400 libres, además de sumar una medalla de plata en los 100 libres y un bronce en los 50 libres.

Irati Martínez conquistó el oro en los 100 braza y añadió dos medallas de plata en 50 y 200 braza, mientras que Aroa Jiménez completó otra destacada actuación al proclamarse campeona gallega en los 200 estilos, además de conseguir dos platas en 200 mariposa y 400 libres y un bronce en los 1.500 libres.

El medallero del Natación Ferrol se completó con la plata de Daniela Alvariño en los 400 estilos, la de Icía Ártico en los 100 mariposa y los bronces logrados por Gabriel Veiga en 50 libres, Alicia Jove en 200 mariposa e Inés Ártico en 200 braza.

Los relevos vuelven a ser decisivos

Los relevos femeninos volvieron a desempeñar un papel fundamental en la clasificación por equipos.

El cuarteto del 4×200 libres se proclamó campeón gallego, mientras que los equipos de 4×100 libres y 4×100 estilos consiguieron la medalla de plata, aportando unos puntos decisivos para que el Natación Ferrol se alzase con el título autonómico.

La cantera sigue situando al club entre los mejores de Galicia

Los resultados obtenidos en Ourense confirman el gran momento que atraviesa la cantera del Natación Ferrol y el trabajo que el club viene realizando desde hace años en las categorías de base.

El campeonato gallego por equipos, el título femenino y la conquista de la Liga gallega infantil consolidan al conjunto ferrolano como una de las entidades de referencia de la natación gallega y ponen de manifiesto el prometedor futuro de una generación que continúa cosechando éxitos en la competición autonómica.