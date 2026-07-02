O Parrulo Ferrol anuncia cinco bajas en su plantilla para la próxima temporada

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O Parrulo Ferrol continúa perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada y ha confirmado la salida de varios jugadores que no seguirán formando parte del primer equipo.

La entidad ferrolana ha comunicado que Gonzalo Santa Cruz, Morgato, Bruno Días, Mati Starna y Penezio ponen fin a su etapa en el club, uniéndose a la ya conocida marcha del capitán Iván Rumbo, cuya despedida había sido anunciada con anterioridad.

Con estas salidas, O Parrulo Ferrol continúa avanzando en la reestructuración de la plantilla con la que afrontará el nuevo curso. Los seis futbolistas cierran así su vinculación con la entidad después de haber formado parte del proyecto deportivo durante las últimas temporadas y contribuir al crecimiento del club.

Agradecimiento por su compromiso

Desde O Parrulo Ferrol han querido mostrar públicamente su agradecimiento a todos los jugadores por el trabajo, la profesionalidad y el compromiso demostrado durante el tiempo que han defendido la camiseta del conjunto ferrolano.

El club destaca además que todos ellos han sido protagonistas de los éxitos deportivos logrados por la entidad en los últimos años y han contribuido al desarrollo del proyecto tanto dentro como fuera de la pista.

El club les desea éxito en sus nuevos retos

La entidad ha aprovechado el anuncio para trasladar sus mejores deseos a los seis futbolistas de cara a sus próximos desafíos deportivos y personales.

Con estas bajas ya confirmadas, O Parrulo Ferrol continúa trabajando en la configuración de la plantilla con la que competirá la próxima temporada, en la que el club afronta una nueva etapa con importantes cambios en su proyecto deportivo.