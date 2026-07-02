El Concello de Ferrol recuerda que el 7 de julio finaliza el plazo para subsanar las ayudas de comedor y material escolar

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El Concello de Ferrol ha recordado que el próximo martes 7 de julio finaliza el plazo para que las familias presenten la documentación necesaria para subsanar las solicitudes de las becas de comedor escolar y de las ayudas para material escolar correspondientes al curso 2026-2027.

El gobierno local insiste en que la presentación de esta documentación es imprescindible para que las solicitudes continúen su tramitación y puedan optar a estas prestaciones.

El listado provisional de las solicitudes que deben ser subsanadas puede consultarse en la página web municipal. En esta convocatoria se han registrado un total de 1.575 solicitudes, de las que 870 corresponden a las ayudas para material escolar y 705 a las becas de comedor.

Un presupuesto de 431.000 euros

El Concello destina a estas dos líneas de ayudas un presupuesto máximo de 431.000 euros. La partida más importante corresponde a las becas de comedor escolar, dotadas con 371.000 euros, distribuidos en 146.000 euros para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2026 y 225.000 euros para cubrir las mensualidades de enero a junio de 2027.

Estas ayudas están dirigidas a menores empadronados en Ferrol que cursen el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria o estudios en centros de educación especial de la ciudad, tanto en colegios públicos como concertados. Las prestaciones podrán cubrir el servicio de desayuno y/o comedor.

Ayudas para material escolar

La segunda línea de subvenciones cuenta con una dotación de 60.000 euros y está destinada a la adquisición de material escolar. Podrán beneficiarse de estas ayudas los menores empadronados en Ferrol matriculados en centros educativos de la ciudad que cursen Educación Infantil (segundo ciclo), Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica o Formación Profesional de Grado Medio.

El Concello recuerda que las familias con solicitudes pendientes de subsanación disponen únicamente hasta el 7 de julio para presentar la documentación requerida y continuar el procedimiento de concesión de estas ayudas destinadas a facilitar la escolarización durante el próximo curso.