Ferrol inicia las obras de la futura Cidade Náutica de A Cabana con una inversión de 1,7 millones de euros

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El Concello de Ferrol ha iniciado este jueves las obras de la futura Cidade Náutica de A Cabana, uno de los proyectos incluidos en la ‘Cidade do Deporte’, que supondrá una inversión de 1.698.669,39 euros y contará con un plazo de ejecución de 14 meses.

La actuación, presentada por la concejala de Urbanismo, Blanca García, permitirá recuperar un enclave de gran valor histórico vinculado al pasado industrial de la ciudad y transformarlo en un nuevo espacio público destinado al deporte, el ocio y el paseo junto a la ría.

Recuperación del patrimonio industrial

El proyecto contempla la rehabilitación de una parcela de 13.000 metros cuadrados en la que se encuentran seis edificaciones que serán adaptadas para dar servicio a distintas entidades deportivas y a la ciudadanía.

La actuación busca conservar y poner en valor el patrimonio industrial existente, al tiempo que integra este espacio dentro del paseo marítimo y del eje deportivo formado por A Cabana, FIMO y A Malata, favoreciendo la movilidad peatonal y ciclista.

Nuevas instalaciones para los clubes náuticos

La intervención permitirá centralizar en un mismo edificio los servicios de los dos clubes de remo de la ciudad. El edificio principal, de cerca de 900 metros cuadrados, albergará las áreas administrativas, salas de reuniones, espacios de entrenamiento y dependencias para ambas entidades, manteniendo una organización independiente para cada una de ellas.

Además, el proyecto contempla la adecuación de otras edificaciones destinadas al almacenamiento de embarcaciones, talleres de reparación, espacios para remos y material deportivo, así como nuevas zonas de apoyo para los clubes de remo y de vela.

Un ambigú y nuevos espacios para la ciudadanía

Uno de los elementos más destacados será la rehabilitación del histórico tinglado, donde se habilitarán cuatro vestuarios para el club de vela, dos aseos y un ambigú que pretende convertirse en un punto de encuentro tanto para los deportistas como para el resto de la ciudadanía.

Otra de las edificaciones conservará su uso administrativo, con despachos y una sala polivalente para las entidades que actualmente desarrollan su actividad en estas instalaciones.

Un recorrido peatonal y ciclista alrededor de la ría

El proyecto se complementará con la futura pasarela peatonal y ciclista que acompañará al puente ferroviario de acceso al puerto exterior. Esta infraestructura permitirá completar un recorrido circular en torno a la ensenada de A Malata, conectando A Graña y Caranza mediante un itinerario de aproximadamente 10 kilómetros junto al mar.

Según las previsiones municipales, el plan de movilidad permitirá que el próximo año esta senda peatonal y el carril bici enlacen los barrios de A Graña, A Cabana, Serantes, Ferrol Vello, A Magdalena, Esteiro y Caranza, mientras que en una segunda fase, prevista para 2030, la red se ampliará hasta Ultramar, San Xoán, A Gándara, o Ensanche, Santa Mariña y Canido.

Un proyecto con apoyo de la Xunta y financiación europea

La Cidade Náutica de A Cabana forma parte del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’, desarrollado mediante un convenio de colaboración entre el Concello de Ferrol y la Consellería de Deportes de la Xunta de Galicia.

Además, la actuación podrá optar a financiación del Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027, reforzando una iniciativa que aspira a convertir este espacio en un nuevo referente deportivo, patrimonial y de ocio para la ciudad.