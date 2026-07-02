El Concello de Ferrol gestionó cerca de 1.700 consultas telefónicas durante el mes de mayo

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El Concello de Ferrol atendió un total de 1.674 llamadas telefónicas durante el pasado mes de mayo, lo que supone una media de 84 consultas diarias, según informó el concejal de Participación Ciudadana, Javier Díaz Mosquera.

Los datos reflejan la actividad del servicio de atención telefónica municipal y el volumen de consultas realizadas por la ciudadanía para resolver dudas o contactar con los distintos departamentos del Concello.

Más de un tercio de las consultas se resolvieron en el momento

Del total de llamadas registradas, el 35 % pudieron resolverse de forma inmediata desde la propia oficina de atención telefónica, sin necesidad de derivarlas a otros servicios municipales.

Por otra parte, el 29 % de los usuarios solicitaron ser transferidos directamente al departamento correspondiente, mientras que el 36 % restante fue derivado posteriormente a las distintas áreas municipales para ofrecer una respuesta más especializada.

La Oficina de Atención Ciudadana, el servicio más demandado

La Oficina de Atención Ciudadana fue el departamento que concentró un mayor número de consultas durante mayo, con 592 llamadas. Le siguieron Urbanismo, con 157 consultas; Bienestar Social, con 122; el servicio de Objetos Perdidos, que recibió 55 llamadas, y el área de Servicios, con 53.

Estos datos permiten al Concello conocer cuáles son los servicios que generan una mayor demanda de información por parte de la ciudadanía y adaptar los recursos de atención para mejorar la respuesta a los vecinos.