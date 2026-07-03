Club Arco Narón cumple 25 años

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Club Arco Narón celebra el XXV aniversario de su nacimiento y así lo relatan desde el propio club.

«En junio de 2001, hace ya 25 años, 3 técnicos y directivos de la Federación Galega de Tiro con Arco (Pablo, Anxo y Pitusa) imparten un cursillo de iniciación al tiro con arco con una duración de 2 fines de semana en el Estadio Municipal de Rio Seco en Narón, solicitado expresamente por dicho concello».

«Al acabar el cursillo, 22 personas manifiestan su deseo de continuar con la práctica de este deporte. Visto este interés se comenta con el concelleiro de deportes, por aquella época Manuel Polo, la posibilidad de crear una Escuela Deportiva Municipal de Tiro con Arco en Narón. Éste responde afirmativamente y se preparan y planifican la estructura y presupuesto para su puesta en marcha al comienzo del siguiente curso (octubre 2001)».

«Se llega a la conclusión que dadas las singularidades de este deporte es necesario la creación de un club federado que gestione dicha escuela, por lo que las personas antes citadas realizan las gestiones necesarias (acta fundacional, estatutos, inscripción en la Xunta, Federación y Concello… etc.) para su creación y en la primera quincena de julio de 2001 nace oficialmente el Club Arco Narón»

«En octubre de ese año comenzarían las clases de la Escuela Deportiva Municipal de Narón de Tiro con Arco ¡con 4 parapetos y 8 arcos para los 25 alumnos de la primera hornada!».

«Contra viento y marea, pero siempre con el apoyo a nuestro proyecto por parte del Concello de Narón y de su Servicio de Deportes, llegamos a lo que somos hoy.»

«Para conmemorar estos 25 años (¡quien lo hubiera pensado entonces!), directivos, entrenadores, socios, miembros de la escuela, deportistas y padres de alumnos celebramos una comida en el nuevo Campo Municipal de Tiro con Arco ‘Iria Grandal’ de Narón».

Pequeño vídeo de esa jornada

«Queremos agradecer a las personas que en la actualidad y a lo largo de estos 25 años echaron una mano, colaboraron, ayudaron y trabajaron desinteresadamente para que este proyecto saliese adelante y llegase a a ser un referente a nivel deportivo en nuestro concello y fuera de él».