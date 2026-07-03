Cuarta sesión del Foro Técnico de RRHH y PRL de COFER en Ferrol

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La jornada, organizada junto a la Confederación de Empresarios de La Coruña, analizará los retos y oportunidades que plantea la movilidad laboral para empresas y para personas trabajadoras.

Bajo el título “Movilidad sostenible y segura en áreas empresariales: retos y oportunidades para las empresas y para las personas trabajadoras”, este foro pondrá el foco en una cuestión cada vez más relevante para las organizaciones: la gestión de la movilidad laboral desde una perspectiva de seguridad, sostenibilidad y competitividad.

Los desplazamientos relacionados con el trabajo continúan siendo uno de los principales factores de riesgo laboral, especialmente a través de los accidentes in itinere y en misión, con un impacto directo sobre la seguridad, la salud y el bienestar de las personas trabajadoras. Al mismo tiempo, las empresas afrontan el desafío de avanzar hacia modelos de movilidad más eficientes y sostenibles, alineados con los objetivos de reducción de emisiones y responsabilidad social corporativa.

La presentación estará a cargo del presidente de COFER, Cristóbal Dobarro. A continuación, María Botana, asesora de Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Corporativa de la CEC, abordará la movilidad al trabajo como reto de seguridad, salud y sostenibilidad. Posteriormente, Carmen Pereira, asociada principal del Departamento Laboral de Garrigues, analizará las tendencias actuales, el marco normativo y los beneficios de la movilidad laboral sostenible para las empresas.

La sesión incluirá además una experiencia empresarial de la mano de CITANIAS, con la participación de Samuel Díaz, responsable de Recursos Humanos, y Belinda Prol, técnica de Calidad y Medio Ambiente de la compañía, quienes compartirán iniciativas y buenas prácticas implantadas en la organización. La jornada concluirá con un coloquio empresarial abierto a los miembros del Foro.

El encuentro tendrá lugar el miércoles 8 de julio, en horario de 10:00 a 12:00 horas, en la sede de COFER en A Malata, situada en Punta Arnela, s/n, Edificio de Usos Múltiples, 2ª Planta, Ferrol. Las personas interesadas pueden consultar información adicional e inscribirse a través de la página web de COFER.