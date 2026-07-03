A Semana Cultural de Esmelle en Ferrol, ven repleta de iniciativas para este verán

A programación desenvolverase entre o 4 de xullo e o 23 de agosto e culminará coa celebración da Romaría Castrexa 2026.
A Asociación de Veciños Valle de Esmelle presentou a programación da XXXIV Semana Cultural de Esmelle (SCE 2026), unha iniciativa plenamente consolidada que, un ano máis, converterá a parroquia nun dos principais espazos de encontro social, cultural e festivo do verán no municipio de Ferrol.
Baixo o lema «Verán Cultural», a entidade organiza entre o 4 de xullo e o 23 de agosto un completo calendario de actividades pensado para todos os públicos, combinando cultura, patrimonio, deporte, música, gastronomía, tradición e lecer, co obxectivo de fortalecer a convivencia veciñal e dinamizar a vida social da parroquia.
A programación ábrese o sábado 4 de xullo coa tradicional Ruta dos Muíños e Tralocastro, á que seguirá a inauguración oficial da Semana Cultural e da exposición de pintura de Esmelle no Museo Pérez Porto, rematando a xornada cun karaoke popular.
Ao longo das semanas sucederanse numerosas propostas para todas as idades, entre as que destacan a limpeza do Castro de Esmelle, sesións vermú con actuacións musicais, obradoiros, bingo social, maratón de parchís, actividades gastronómicas, a tradicional Ruta das Meigas «Habelas Hailas», a Festa da Espuma, un encontro interxeracional, cine ao aire libre, a entrega dos premios Rueiros, a sardiñada popular, a degustación de mexillóns, a Noite dos Mojitos, a Recreación da Malla, a presentación do libro Nacido en la periferia, do escultor Manuel Patiña, ademais doutros concursos e actividades culturais.
A organización destaca especialmente o carácter participativo da programación, deseñada para implicar á veciñanza, ás familias e ás persoas visitantes, favorecendo a convivencia entre xeracións e contribuíndo á posta en valor do patrimonio natural, histórico e etnográfico de Esmelle.
Como peche da programación, o domingo 23 de agosto celebrarase a Romaría Castrexa 2026, un dos eventos máis emblemáticos da parroquia e xa consolidado como unha cita de referencia no calendario festivo e cultural de Ferrol. A romaría recupera as tradicións vinculadas á cultura castrexa mediante recreacións históricas, gastronomía, música, mercado artesanal e actividades para todos os públicos, atraendo cada ano a centos de visitantes.
Desde a Asociación de Veciños Valle de Esmelle subliñan que esta trixésimo cuarta edición representa o compromiso da entidade coa promoción da cultura popular, a conservación das tradicións, a participación cidadá e a dinamización do rural, grazas ao traballo desinteresado dun amplo grupo de persoas voluntarias.
A entidade agradece expresamente a colaboración das asociacións participantes, das persoas voluntarias, das empresas colaboradoras e das administracións públicas que contribúen a facer posible esta programación, animando á veciñanza de Esmelle, de Ferrol e de toda a comarca a participar nun verán cheo de cultura, convivencia e tradición.